Українська книгарня продає книжки підсанкційного священника РПЦ
В одній із книжкових крамниць релігія опинилася поза законом та політикою
Український інтернет-магазин «Лавка Бабуїн» на 11-му місяці повномасштабної війни й досі продає російські книги. На сайті книгарні можна знайти працю підсанкційного протоієрея РПЦ, письменника та проповідника Артемія Владімірова «Ответ священника. Просто о главном», яка є однойменною з телепрограмою на одному з релігійних каналів країни-агресорки.
Спершу на сайті книжкової крамниці подана розлога інформація про життя та діяльність священника-пропагандиста.
Нижче представлена книга протоієрея на релігійну тематику, проте її немає в наявності.
Зауважимо, що Артемій Владіміров неодноразово ганебно славився своєю позицією щодо війни в Україні. Після повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави він зробив низку пропагандистських заяв.
Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой – сами можете догадаться. Сегодня они поставляют, как перевалочная база, оружие для истребления славян.
Під час своїх проповідей протоієрей озвучує російські наративи, які роками намагається нав'язати Кремль. До того ж він закликає вірян молитися за успіх армії РФ.
«Нет войне!» – возглашают Галкины, Палкины и прочие деятели эстрады. Почему-то в течение восьми лет, устраивая вечера смеха, в то время как здесь под боком, в Донбассе, ежедневно расстреливали людей, убивали, насиловали, сжигали, сравнивали с землёй их жилища укрофашисты – змеёныши, выкормленные Европой, все молчали.
Владіміров виправдовує не тільки російську владу, а й їх звірства до українців. Релігійний діяч не соромиться виголошувати цинічні заяви.
Жители Украины обучали своих детей уроку – убей в себе русского. Кто посчитал, сколько томится в казематах Харькова, Киева русских людей, которые не согласились продать свою душу фашизму?
Разве Россия воюет с мирными жителями? Разве Россия бомбит детские сады и школы? Мы наносим точечные удары по объектам военной структуры, по натовскому штабу, координирующему эту систему порабощения славян. Российские миротворцы стараются избегать каких-либо жертв среди мирного населения.
Чому книга та біографія пропагандиста-протоієрея РПЦ і досі наповнює сайт української книгарні – невідомо.
Нагадаємо, напередодні Зеленський ввів санкції проти 22 священників РПЦ, серед яких і Владіміров. Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.
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