Українська книгарня продає книжки підсанкційного священника РПЦ

В одній із книжкових крамниць релігія опинилася поза законом та політикою

Український інтернет-магазин «Лавка Бабуїн» на 11-му місяці повномасштабної війни й досі продає російські книги. На сайті книгарні можна знайти працю підсанкційного протоієрея РПЦ, письменника та проповідника Артемія Владімірова «Ответ священника. Просто о главном», яка є однойменною з телепрограмою на одному з релігійних каналів країни-агресорки.

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Спершу на сайті книжкової крамниці подана розлога інформація про життя та діяльність священника-пропагандиста.

Біографія російського релігійного діяча Владімірова

Нижче представлена книга протоієрея на релігійну тематику, проте її немає в наявності.

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Російська книга на українському сайті

Зауважимо, що Артемій Владіміров неодноразово ганебно славився своєю позицією щодо війни в Україні. Після повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави він зробив низку пропагандистських заяв.

Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой – сами можете догадаться. Сегодня они поставляют, как перевалочная база, оружие для истребления славян.

Під час своїх проповідей протоієрей озвучує російські наративи, які роками намагається нав'язати Кремль. До того ж він закликає вірян молитися за успіх армії РФ.

«Нет войне!» – возглашают Галкины, Палкины и прочие деятели эстрады. Почему-то в течение восьми лет, устраивая вечера смеха, в то время как здесь под боком, в Донбассе, ежедневно расстреливали людей, убивали, насиловали, сжигали, сравнивали с землёй их жилища укрофашисты – змеёныши, выкормленные Европой, все молчали.

Владіміров виправдовує не тільки російську владу, а й їх звірства до українців. Релігійний діяч не соромиться виголошувати цинічні заяви.

Жители Украины обучали своих детей уроку – убей в себе русского. Кто посчитал, сколько томится в казематах Харькова, Киева русских людей, которые не согласились продать свою душу фашизму? Разве Россия воюет с мирными жителями? Разве Россия бомбит детские сады и школы? Мы наносим точечные удары по объектам военной структуры, по натовскому штабу, координирующему эту систему порабощения славян. Российские миротворцы стараются избегать каких-либо жертв среди мирного населения.

Чому книга та біографія пропагандиста-протоієрея РПЦ і досі наповнює сайт української книгарні – невідомо.

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Нагадаємо, напередодні Зеленський ввів санкції проти 22 священників РПЦ, серед яких і Владіміров. Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.