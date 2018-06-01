  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Лещенко
    Думки вголос

    Чому Україна не запровадила санкції проти друга Путіна Ротенберга

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    <span>Аркадій Ротенберг</span> - Чому Україна не запровадила санкції проти друга Путіна Ротенберга
    Аркадій Ротенберг

    США і Євросоюз обклали санкціями Ротенберга ще чотири роки тому

    Мовою оригіналу

    Про Аркадия, но другого. Президент Порошенко на днях подписал санкционный список, но «забыл» включить туда ближайшего соратника Путина по фамилии Аркадий Ротенберг. Того самого, который спаринг-партнер Путина по дзюдо. Того самого, который построил Путину Керченский мост. Того самого, который занимает третье место в рейтинге государственного «распила» в России.

    Причем, США и Евросоюз обложили санкциями Ротенберга еще четыре года назад, а Порошенко упорно спасает его. А знаете причину? Потому что Ротенберг является главным поставщиком аммиака для Фирташа. Из которого он потом делает удобрения, которые продает украинским аграриям внутри Украины дороже, чем зарубеж.

    Да, кстати, всех конкурентов Ротенберга-Фирташа Порошенко в санкционный список включил.

    Такая вот «война» у Порошенко с Путиным. 

    Джерело: блог Сергія Лещенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Росія США санкції Дмитро Фірташ корупція в Україні олігархи Керченський міст Кримський міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ