Чому Україна не запровадила санкції проти друга Путіна Ротенберга

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

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Аркадій Ротенберг

США і Євросоюз обклали санкціями Ротенберга ще чотири роки тому

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Про Аркадия, но другого. Президент Порошенко на днях подписал санкционный список, но «забыл» включить туда ближайшего соратника Путина по фамилии Аркадий Ротенберг. Того самого, который спаринг-партнер Путина по дзюдо. Того самого, который построил Путину Керченский мост. Того самого, который занимает третье место в рейтинге государственного «распила» в России.

Причем, США и Евросоюз обложили санкциями Ротенберга еще четыре года назад, а Порошенко упорно спасает его. А знаете причину? Потому что Ротенберг является главным поставщиком аммиака для Фирташа. Из которого он потом делает удобрения, которые продает украинским аграриям внутри Украины дороже, чем зарубеж.

Да, кстати, всех конкурентов Ротенберга-Фирташа Порошенко в санкционный список включил.

Такая вот «война» у Порошенко с Путиным.

Джерело: блог Сергія Лещенко

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