Прем'єр Хорватії звільнив міністра оборони через смертельну ДТП

Главу Міноборони Маріо Банозича госпіталізували з важкими травмами

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відправив у відставку главу Міноборони Маріо Банозича через дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками. Про це повідомляє Index.

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«Ви чули про обставини аварії, і ми висловлюємо співчуття і занепокоєння з приводу стану міністра, якого було госпіталізовано з важкими фізичними травмами», – заявив прем'єр Хорватії.

Міністр оборони Хорватії Маріо Банозич фото: Associated Press

Він зазначив, що уповноважив держсекретаря Здравко Якопо виконувати обов'язки міністра оборони.

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«Я звільнив Банозича, обов'язки міністра виконуватиме держсекретар», – заявив він.

Аварія сталася вранці 11 листопада. Окружна прокуратура повідомила, що автомобіль Банозича обігнав вантажівку в тумані, після чого міністр зіткнувся з фургоном, який їхав з іншого напрямку. Водій другого транспортного засобу загинув унаслідок аварії.

Банозич, якого госпіталізували після аварії, перебуває в реанімації. У нього травма головного мозку, грудей і кінцівок. За словами лікарів, він не пам'ятає аварії.

Раніше міністр оборони Хорватії висловив підтримку Україні у боротьбі проти Росії. Уряд Хорватії передав Україні гелікоптери Мі-8.