На Закарпатті водій Audi збив прикордонника на блокпосту (фото)

Аварія сталася на блокпосту у селі Яноші

Сьогодні, 7 листопада в селі Яноші Берегівського району Закарпатської області водій на Audi здійснив наїзд на прикордонника. Військовослужбовця госпіталізовано, а водія затримано. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Як зазначається, вранці 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про наїзд на прикордонника, який ніс службу на блокпосту у Берегівському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

«Встановлено, що аварія сталася на блокпосту у селі Яноші. Там 34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем Audi, здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги», – йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовця з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізовано

Водія Audi освідчили – за кермом чоловік перебував тверезий. Слідчі затримали його у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За скоєне водію загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керування до трьох років. Слідство триває.

Нагадаємо, 6 листопада, під Києвом водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.