Угорщина розпочне виробництво турецької бойової машини

Новий броньовик з'явиться на балансі угорських сил оборони

В угорському міністерстві оборони підписано меморандум із Туреччиною про виробництво бойових машин Gidran. Метою створеного спільного підприємства є виробництво броньованих бойових машин Nurol Makina Gidran для Угорщини та угорських сил оборони. Таким чином, Угорщина стала першою державою ЄС та першою державою-членом НАТО, яка бере турецьку систему до себе на озброєння та створює по ній спільне виробництво з турками. Про це пише угорське видання Nepszava.

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За участю турецької компанії в Угорщині здійснюватимуться не лише виробничі та складальні роботи, а й науково-дослідна, дослідно-конструкторська та інноваційна діяльність.

Документ у присутності міністра оборони Кріштофа Салай-Бобровнички було підписано головним виконавчим директором турецької військової компанії Nurol Makina Енгіном Уфуком Айколом, генеральним директором Nurol Makina Hungary Kft Мехметом Атаком, генеральним директором національного оборонно-промислового інноваційного хол. Ласло Палковичем та генеральним директором компанії Raba Automotive Holding Nyrt. Біла Хецманна.

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Після церемонії підписання Криштоф Салай-Бобровнички заявив, що угорський військовий розвиток «впевнено просувається вперед». Він додав, що ще у 2015 році угорський уряд визнав, що наближається «епоха небезпек» і Центрально-європейський регіон стикається з дедалі більш серйозними викликами. Тому, за його словами, угорські збройні сили мають бути переозброєні та підготовлені, щоб мати можливість гарантувати захист життів та майна угорського народу.

Міністр пояснив, що цієї мети має бути досягнуто у військовому плані таким чином, щоб стати незалежними від ризиків постачальників. Іншими словами, серйозна оборонна промисловість має бути побудована таким чином, щоб вона служила не лише розвитку збройних сил Угорщини, а й розвитку угорської економіки загалом. Він заявив, що Угорщина розглядає Туреччину як стратегічний партнер у цьому питанні.

Міністр також послався на той факт, що складання бойової машини Gidran вже проводилося в Угорщині, оскільки допоміжний радар та системи озброєння були інтегровані в базову машину, виготовлену фірмою Nurol Makina у місті Капошварі. Цю діяльність буде продовжена у Капошварі, додав він.

Проте відтепер, пояснив міністр, сам броньовий автомобіль також вироблятиметься в Угорщині на підприємстві Raba в угорському місті Дьйор. Криштоф Салай-Бобровнички назвав це «дуже великим кроком уперед», оскільки це не лише задовольнило б потреби угорських сил оборони, а й стало б експортним продуктом.

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Угода створює нові робочі місця. Було заявлено, що в результаті підписаної угоди буде створено не менше 200 нових робочих місць, а також до виробництва буде залучена широка мережа постачальників. Вони також домовилися назвати спільне підприємство Gidran, оголосив міністр, додавши, що «Gidran» – це давня угорська порода коней, яка використовувалася угорськими гусарами через їхні добрі бойові навички.

Раніше стало відомо, що новостворений уряд Словаччини оголосив про направлення сотень поліцейських та військових до угорського кордону для стримування нелегальних мігрантів. Про це пише Deutsche Welle.Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати, адже в країну можуть потрапити люди, пов'язані з «терористичними» групами.