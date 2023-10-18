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Нерухомість, годинники та Tesla. Як голова НКРЕКП ділив майно із ексдружиною

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Нерухомість, годинники та Tesla. Як голова НКРЕКП ділив майно із ексдружиною
Ініціатором поділу майна виступив Костянтин Ущаповський
скріншот з відео

Костянтин і Валерія Ущаповські розбіглися після 25 років спільного життя

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський розлучився і поділив сімейні статки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Офіційно подружня пара Костянтин і Валерія Ущаповські перестала існувати наприкінці серпня 2022 року. Солом’янський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Києві склав відповідний актовий запис про розлучення. До цього вони прожили разом 25 років.

У березні 2023 року адвокат голови НКРЕКП ініціював судовий процес поділу майна експодружжя. Власне, нажитих статків за роки сімейного життя виявилося чимало.

Публікуємо весь перелік майна Ущаповських, який зайшов до суду:

  • дві земельні ділянки загальною площею 0,32 га у селі Нові Берездичі неподалік Києва. Земля записана на ексдружину Валерію Ущаповську;
Ексдружина Ущаповського володіє двома земельними ділянками загальною площею 0,32 га у селі Нові Берездичі неподалік столиці
Ексдружина Ущаповського володіє двома земельними ділянками загальною площею 0,32 га у селі Нові Берездичі неподалік столиці
дані кадастрової карти
  • житловий будинок площею 450 кв. м;
  • об’єкт незавершеного будівництва – господарське приміщення загальною площею 98 кв. м;
  • автомобіль BMW X5, 2016 року випуску;
  • квадроцикл BRP Outlander max XT 650 Camo, 2011 року випуску;
  • автомобіль Tesla Model X, 2020 року випуску;
  • квартира загальною площею 303,80 кв. м;
  • два машиномісця у підземній парковці загальною площею 34,7 кв. м;
  • два брендові годинника марок Ulysse Nardin 133-91 Caprice і IWC Portugieser Perpetual Calendar;
  • 300 тис. дол і 4,9 тис. євро, які лежать на депозитному рахунку в «ОТП Банку» і належать Костянтину Ущаповському;
  • 490 тис. дол – очевидно, йдеться про готівкові кошти.

Ексдружина топосадовця не прийшла до суду. При цьому письмово сповістила: погоджується з умовами свого колишнього щодо розподілу майна.

Під час розгляду цивільного позову Феміда наголосила: згідно зі статею 63 Сімейного кодексу, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя. Зокрема, до уваги беруться обставини, за яких хтось із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.

У випадку з поділом майна Костянтина і Валерії Ущаповських суду не довелося занурюватися у деталі, оскільки ексдружина визнала позовні вимоги колишнього чоловіка у питанні розподілу статків.

Отже, суд закріпив за головою НКРЕКП Костянтином Ущаповським право власності на квартиру загальною площею 303,80 кв. м, машиномісце площею 17,3 кв. м, годинник IWC Portugieser Perpetual Calendar, квадроцикл, автомобіль Tesla Model X. Також високопосадовець залишив собі 790 тис. дол і 4,9 тис. євро.

Решту майна забрала колишня дружина Валерія Ущаповська. Зокрема їй дісталася квартира загальною площею 303,80 кв.м, машиномісце площею 17,4 кв. м, годинник Ulysse Nardin 133-91 Caprice, дві земельні ділянки, об`єкт незавершеного будівництва – житловий будинок загальною площею 450 кв.м, об`єкт незавершеного будівництва – господарське приміщення загальною площею 98 кв.м і автомобіль BMW X5.

Між іншим, ексдружина посадовця встигла випробувати авто BMW. 20 березня 2023 року столичний суд оштрафував на 850 грн Валерію Ущаповську за ДТП. Вона їхала на BMW столичним Наддніпрянським Шосе і врізалася у Volkswagen.

Як відомо, за два дні до великої війни, 22 лютого 2022 року відбулася заміна голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Замість Валерія Тарасюка керівну посаду обійняв Костянтин Ущаповський. До цього він був радником міністра енергетики Германа Галущенка.

За даними ЗМІ, Ущаповський за свою кар’єру встиг попрацювати у багатьох держструктурах, у тому числі в «Укренерго» і «Енергоатомі». Його дружина Валерія Ущаповська володіла часткою у фірмі «Енергоспецремонт». Її партнерами у цій фірмі були Григорій та Іван Плачкови, також відомі діячі енергоринку початку сторіччя.

Як повідомляв «Главком», народний депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк розлучається з другою дружиною Інною, з якою у них народилося двоє синів. Він пояснив, наразі не має фінансової можливості сплачувати такі аліменти, які вимагає від нього дружина. Так Василь Вірастюк відреагував на статтю«Главкома», в якій йдеться про те, що Інна Вірастюк зобов'язала нардепа щомісячно сплачувати по 40 тис. грн аліментів на кожного з синів.

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Теги: суд НКРЕКП гроші шлюб автомобіль майно розлучення

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