Жахлива ДТП на Київщині: автівка згоріла разом із водієм (фото)

Поліцейські Київщини розслідують смертельну ДТП

На межі Київської та Черкаської областей, на 143 км автодороги Київ – Одеса, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.

Співробітники ДСНС загасили полум'я. При огляді транспорту в салоні вони виявили тіло 40-річного водія — жителя Обухівщини.

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Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).

Як повідомлялося, в Обухові Київської області ввечері 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі й вантажівки. Внаслідок аварії є постраждалі.

Нещодавно у Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.

До цього під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти».

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А 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка.