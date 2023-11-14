Жахлива ДТП на Київщині: автівка згоріла разом із водієм (фото)
Поліцейські Київщини розслідують смертельну ДТП
На межі Київської та Черкаської областей, на 143 км автодороги Київ – Одеса, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Київської області.
Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.
Співробітники ДСНС загасили полум'я. При огляді транспорту в салоні вони виявили тіло 40-річного водія — жителя Обухівщини.
Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).
Як повідомлялося, в Обухові Київської області ввечері 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі й вантажівки. Внаслідок аварії є постраждалі.
Нещодавно у Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.
До цього під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти».
А 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка.
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