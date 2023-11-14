Головна Київ Новини
search button user button menu button

Жахлива ДТП на Київщині: автівка згоріла разом із водієм (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Жахлива ДТП на Київщині: автівка згоріла разом із водієм (фото)
Автомобіль згорів ущент
фото: Нацполіція

Поліцейські Київщини розслідують смертельну ДТП

На межі Київської та Черкаської областей, на 143 км автодороги Київ – Одеса, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Київської області. 

Водій легковика Renault зіткнувся із металевим відбійником. Від удару автомобіль перекинувся на дах та загорівся.

Співробітники ДСНС загасили полум'я. При огляді транспорту в салоні вони виявили тіло 40-річного водія — жителя Обухівщини.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).

Як повідомлялося, в Обухові Київської області ввечері 12 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі й вантажівки. Внаслідок аварії є постраждалі.

Нещодавно у Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.

До цього під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти».

А 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка. 

Теги: розслідування Національна поліція України автомобіль Київщина ДТП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
Смертельна ДТП з військовим під Києвом: водій отримав підозру
22 жовтня, 21:43
Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
22 жовтня, 10:24
На Прикарпатті сталася ДТП з мікроавтобусом: є постраждалі
На Прикарпатті сталася ДТП з мікроавтобусом: є постраждалі
26 жовтня, 17:19
Частина автівок повністю вигоріла
У США сталася масштабна автокатастрофа за участю понад 150 машин (фото, відео)
24 жовтня, 07:41
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
Смертельне ДТП під Вінницею: травмовано троє дітей
12 листопада, 22:51
Аварія сталася у неділю, 29 жовтня, повідомляють очевидці
У центрі Одеси Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)
29 жовтня, 21:41
22 жовтня Віталій Туровський отримав підозру
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
23 жовтня, 11:15
Внаслідок ДТП є двоє травмованих
На Київщині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є травмовані
Вчора, 15:00
За кермом перебував тверезий чоловік
На Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дівчинку: п’яній матері загрожує в’язниця (відео)
10 листопада, 12:42

Новини

Жахлива ДТП на Київщині: автівка згоріла разом із водієм (фото)
Жахлива ДТП на Київщині: автівка згоріла разом із водієм (фото)
Серед сусідів – боксер Усик: під Києвом продають маєток за $15 млн (фото)
Серед сусідів – боксер Усик: під Києвом продають маєток за $15 млн (фото)
У Києві призупинено роботу фунікулера
У Києві призупинено роботу фунікулера
На Київщині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є травмовані
На Київщині маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку: є травмовані
Деякі багатоповерхівки Києва досі без тепла: столична влада назвала причини
Деякі багатоповерхівки Києва досі без тепла: столична влада назвала причини
Комунальники заплатять велику компенсацію киянину, якого 10 років тому травмувало дерево
Комунальники заплатять велику компенсацію киянину, якого 10 років тому травмувало дерево

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
43K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
18K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
12K
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
11K
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
5512
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ

Новини

Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту