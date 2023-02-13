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Олександр Карпюк бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

Меч та щит. Коли ми налагодимо українське виробництво зброї?

glavcom.ua
Українці мають виробляти власну сучаcну зброю
фото з відкритих джерел

Росія поруч залишиться назавжди. Назавжди ворогом

За останні тижні вийшло поспілкуватись та подискутувати з деякими розробниками БПЛА. І є невтішні думки.

Зараз вся ця галузь налаштована закривати потреби сьогодення. Робити більше, дешевше, та того що зараз дає результат. Але мало хто розробляє вироби, та хоча б концептуально, які стануть у пригоді у майбутньому.

І це велика проблема, бо досвіду накопичено багато, в нас є талановиті розробники, але вони на 200% намагаються закрити потреби армії, і коли виріб технічно застаріває – його починають «допилювати», щоб він міг виконувати ці функції, але вже з якимись новими більш коштовними компонентами. А ось нові вироби які будуть ще розроблятись рік-два, та стануть в основі нового бойового застосування, та будуть актуальні на багато років уперед – на це в них на жаль немає часу. А ще грошей. Тому виготовити «свічблейд» сьогодення, на жаль немає кому. До речі «Свічблейд» вже відпрацював перше десятиріччя і є досі актуальним на полі бою. Бо його розробляли й на майбутнє. І в них вийшло. А ми навіть не стараємось. Так, копіюємо різні рішення, але системно питання навіть не стараємось вирішувати.

І це проблема. Бо той світ БПЛА який ми знаємо, буде мати доволі невелике вікно можливостей. Тому що коли людство винайшло меч, то доволі швидко був розроблений щит. І «щити» у світі БПЛА зараз розробляються теж дуже швидкими темпами.

І де раніше спокійно літали Р18, зараз вже так не вийде, бо РЕБ давить зразу. З'являються невеликі дрони-перехоплювачі. Еволюціонує РЕР, разом з РЕБом, вони становляться все більш мобільні, дешеві, та універсальні. Так, більшість поки що на стадії прототипів, але коли їми буде насичений фронт, ті рішення що зараз працюють, втратять свої переваги.

Вже зараз потрібно розробляти рішення, які будуть захищені від РЕБу. Будуть відносно прості для бійця, та універсальні. Які будуть разом вкладатися в новітню систему армії, згідно з театром бойових дій майбутнього.

Армії майбутнього. Бо людей з досвідом вистачає.

Але на жаль людей які б займались цим питанням на горизонті немає. Все перекладається на «давайте спочатку війну виграємо».

Але коли ми її виграємо, то мотивації це робити вже багато в кого не буде, це показав досвід 2014 року, коли за результатом досвід командирів які брали участь у маневровій війні був просто проігнорований, бо почалась війна позиційна, а у 2022 ми прокинулись, але вже було пізно.

А Росія поруч залишиться назавжди. Назавжди ворогом. І нам треба становитись новим «Ізраілем» вже зараз. Бо у нашого ворога теж є досвід цієї війни та можливості.

І нам потрібно бути кращими.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна технології зброя фронт війна росія

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