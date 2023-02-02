Війна дронів. Що відбувається на фронті

Театр бойових дій швидко змінюється та еволюціонує

Театр бойових дій зараз доволі специфічний. Бо мавік став і корегувальником, і бомбардувальником. Їх тепер дуже багато в небі й на це є дві причини.

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Причина перша. І ми, і противник не тримаємо зараз на першій лінії техніку. Війна йде в окопах, з відбиттям штурмів ворога, який використовує «тактику малих груп». І мавік став тією зброєю, що допомагає як відбивати такі штурми, так і забирати назад наші позиції, вибиваючи дронами «вагнерів» та «мобіків», які застрибнули в наші окопи.

Ворог же намагається перед і під час штурму прикрити мавіками своїх штурмовиків, та кидати ВОГи на голови нашим бійцям, що відбивають штурм, а, отже, виповзають на бруствери окопів та переміщуються між вогневими рубежами. Тобто мавік – це невіддільна частина сьогоднішніх штурмів з обох сторін.

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Причина друга. Зараз низька хмарність і тумани. «Великі крила» нічого не бачать, їх майже не використовують. Літають трохи, звісно, бо є ще недалекоглядні командири та завдання в стилі: «Тижпілот, лети, дивись, що там. Ну, хмарність, ось полети, я побачу, що нічого не можна побачити, тоді повернеш борт. Можна втратити борт? Тоді не втрачай борт, ти пілот чи хто?». Такі командири є і в росіян, і, на жаль, у нас. Але корегування зараз йде в основному мавіками, бо коптер може висіти на невеличкій висоті, йому хмарність на висоті 250–300 метрів – не перешкода. Тобто, крім мавіків та «матраців», літати нікому.

У результаті основна робота РЕБ зараз – придушування мавіків. Бо під час одного бою їх у небі може бути до двох десятків в одному секторі. Хтось корегує, хтось розвідує, хтось скидує ВОГи. Війна дронів.

І тут потрібно дуже гарно координуватись із РЕБ «старшого брата» та знати, у яких бригадах є свої «Ноти», «Буковелі» та «Тумани». Тому що РЕБ (українська, я маю на увазі), сильно еволюціонувала за цей час. І якщо ти не пробігся по всіх «ребівцях», не зрозумів, де стоять машини та який кут подавлення на секторах, а твій другий номер під час польоту не сидить у групах координації з РЕБ – твій мавік проживе небагато. Навіть підготовлений. Бо для нашої РЕБ кожен мавік, що вилетів без координації, – ворожий дрон, який летить скидувати нашому бійцю бомбу на голову. А оскільки до машини нашої РЕБ цей мавік знаходиться ближче, ніж до машини ворожої РЕБ, то вигрібає він швидко та фатально.

Крім того, бувають моменти, коли швидко потрібно «закрити небо», бо вилетіли «Орлани» чи «Ланцети», і РЕБ про це попереджає, але в стилі: «У вас є дві хвилини повернутись, хто не сховався – я не винен».

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На жаль, багато пілотів (особливо ті, що заходять із підрозділами, які воювали кілька місяців тому, коли РЕБ не давила так щільно) втрачають мавіки, бо не розуміють, яка зараз насиченість РЕБ з обох боків.

І це ми ще навіть не чіпаємо російську РЕБ, у якої є як маленькі станції, що закривають позиції, так і великі машини, і користуватися ними вони, на жаль, вміють. Але це загалом інша історія, їм простіше протидіяти. А ось, коли ти одночасно попав і під свій РЕБ, і під ворожий, – це гайки, мавік всьо 100%.

Координуйтесь із нашою РЕБ, не ігноруйте дані РЕР по сектору, уважно слідкуйте за змінами та тим, хто в повітрі. Це не завжди, звісно, допомогає, але ті, хто це не ігнорує, роблять набагато більше вильотів.

Театр бойових дій швидко змінюється та еволюціонує. Намагайтеся від нього не відставати. Особливо коли мавік – найпоширеніший дрон у повітрі. Пізніше в небо полетять «великі крила», більш масово запрацює арта та пріоритети зміняться, але поки так.