Антишахедні дрони: як Україна створила нове ППО

Як Україна будує перший у світі дроновий комплекс

А що у нас по антишахедах?

Взагалі антишахедна тема, це така тема, де здебільшого панує тиша. Але спробуємо дещо розповісти про цей напрямок. Ви, мабуть, бачили фото ЗРК чи вертольотів на яких намальовані «фраги», кількість збитих цілей. Ну і малюнок цілі у вигляді «шахеда». Традиція така.

Але такої традиції немає в екіпажів зенітних дронів що закривають Київ. Як ви думаєте, яка причина?

Наприкінці лютого 2025 року командувач СБС інформував про перші успішні збиття шахедів зенітними дронами. Це не сталося швидко, це була ретельна та довга робота з виробником дронів, покращення самих дронів, програмного забезпечення, взаємодії з РЛСками і інше. І ось – перші результати. Перші збиті «шахеди» дронами.

Це все дало результат. По суті ця команда і доробила «антишахедні зенітні комплекси», і побудувала концепцію перехоплювачів з нуля. Саме їх завзятість та їх бачення змогли побудувати самий ефективний зенітний дрон.

На початку літа кількість збитих «шахедів» перевалила за пʼять сотень. І тепер питання зверху – чому дронові зенітники не малюють «фраги» на обладнанні? Відповідь: Тому що немає де малювати.

Всю цю роботу зробили зенітники на чотирьох наземках. Так. Всього чотири наземні станції в цей період були у цієї команди. Нема де малювати тобі більш ніж 120 силуетів на пусковій дрона, чи на антенні, чи на ноутбуку. Просто нема де.

Таких результатів немає на більшості ЗРК які працювали всю війну проти «шахедів» (але здебільшого тому, що все ж ракети дорогі та дефіцитні).

Ну про цю команду ви всі знаєте, мабуть, не буду писати їх назву. Зараз ця тема розвивається, і активно. Замовлені наземні станції, навчені екіпажі. Тому думаю ближче до зими цей напрям буде перехоплювати основну масу «шахедів», за мінімально можливі гроші.

Також активно йде робота по виробництву «шахедів». Дипломатична робота проти ланцюжків поставок, удари по містах зберігання/виробництва/пуску «шахедів» та деякі інші дії про які не варто писати у Facebook роблять свою справу. Бо якщо ти увалив десь там пару сотень «шахедів» – то тобі не треба вже їх збивати над Україною. Якщо ти призупинив тисячу компонентів і зависло виробництво тисячі «шахедів» – то це час нам покращити нашу оборону до наступної атаки.

Зараз масштабуються та покращуються вітчизняні виробники зенітних дронів, ми зараз єдина країна яка вміє хоча і з втратами, але протидіяти цій навалі комбінованих атак з сотнями дронів та ракетами. І ми покращуємось. Хоча хотілось би швидше звісно. Зенітні дрони роблять бухгалтерію війни більш привабливою для сторони що обороняється та зменшує необхідну кількість пострілів більш дорогих та складних зенітних ракет.

Але Україна вперше у світі будує дроновий зенітний компонент. Я вважаю що ми занадто пізно почали це, але вже як є. І воно дасть свій результат.

UPD. Чого я не розумію у цій темі, так це доволі «дивний» підрахунок «шахедів» нашої ППО. Але це все ж питання до ГШ, якщо їх все влаштовує, ну то що тут можна сказати.