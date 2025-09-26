Головна Думки вголос Олександр Карпюк
Олександр Карпюк Військовослужбовець ЗСУ, блогер та волонтер

Результати імпортозаміщення, або Як Путін підклав свиню росіянам

Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном
фото: AP

Як Путін підклав свиню росіянам

Трошки багатокроківочок від російського лідера.

Так як у РФ наближається економічна стагнація, влада почала щось стимулювати, щоб росіяни витрачали більше грошей в самій РФ.
Ну першим став вітчизняний туризм, який виявився дорожчим ніж західний. По друге – китайські товари більш дешеві ніж російські, і тепер впроваджують кроки, щоб блокувати китайський імпорт.

І тут виходить Путін і каже: – Я домовився про безвіз з Китаєм! Результат. Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном, ігноруючи вітчизняні товари та вітчизняний туризм.

Кароч, що б товариш Пу не робив переможне – все одно від цього виграє Китай, а РФ втрачає.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін імпорт туризм влада росіяни

Олександр Карпюк

Результати імпортозаміщення, або Як Путін підклав свиню росіянам
