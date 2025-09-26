Як Путін підклав свиню росіянам

Трошки багатокроківочок від російського лідера.

Так як у РФ наближається економічна стагнація, влада почала щось стимулювати, щоб росіяни витрачали більше грошей в самій РФ.

Ну першим став вітчизняний туризм, який виявився дорожчим ніж західний. По друге – китайські товари більш дешеві ніж російські, і тепер впроваджують кроки, щоб блокувати китайський імпорт.

І тут виходить Путін і каже: – Я домовився про безвіз з Китаєм! Результат. Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном, ігноруючи вітчизняні товари та вітчизняний туризм.

Кароч, що б товариш Пу не робив переможне – все одно від цього виграє Китай, а РФ втрачає.