У волоссі були вплетені бантики з георгіївських стрічок!

Андрій Молочний

Йшла осінь 2019 року. Київ жив своїм звичним життям...

Старенька, з орденом леніна поверх вицвілого пальто з каракулевим комірцем, стояла на касі продуктового магазину «Єва Б». Її оточив натовп молодиків, такий рясний, що одразу й не зрозуміти, скільки їх було - 14 чи може й усі 88. Всі як один бритоголові, сорочки із закатаними рукавами та, наче під копірку, маленькі вуса під носами.

- Стій, бабка! Тістафай фсьо із пакєта. Штьо там єсть? Яйкі? Млєко? Шпік? Вітдафай фсьо нам! І пів-варєніка тоже!

Реготали… випивали яйця сирими просто з касової стрічки, грали на губних гармошках… зловтішались нелюди. Один з блакитнооких покидьків, із підозріло правильним черепом, зірвав з бабусі пілотку із червоною зіркою! Русяве волосся розсипалось густим килимом по тендітних, але водночас стаханівських плечах старенької. А у волоссі… а у волоссі були вплетені бантики з георгіївських стрічок!!!!!

Закрутилися, наче чорти окроплені святою водою, молодики! Закричала з-переляку касирка: «Ахрана!!! Ахтунг! Тьху… Атмєна!!!».

- «Він вночі назвав мене Лєна», - гаркнула у відповідь черга!

Та всі розуміли, що зараз станеться щось невідворотне! Молодики, наче підкреслюючи свою приналежність до лихого, вибудувались «свинею» як тевтонськи лицарі і, під звуки маршу «Erica», посунули клином на бабусю!

- «А єсть лі здєсь комсомольци?!!!», – голосно вигукнула бабуся, рвучко розстебнувши пальто, під яким засяяли значок «ГТО» і накрохмалений піонерський галстук, на кінчиках якого теліпались бронзові бюстики Жукова та Ватутіна!

- «Єсть, бабушка! Но нє смагу помочь!», – почулося з відділу кондитерки. Там на підлозі лежав скривавлений молодик в «будьонівці», ногу якого догризала німецька вівчарка, яку спустили з повідка опецькуваті чоловіки в мазепинках зі страшним словом «поліція» на мундирах. Вони реготалися та пригощали один одного цигарками.

- «І саме завдяки тому, що ми зараз бачимо у кадрі, я можу з гордістю заявити…(пауза…крупні обличчя персоналу вкриті веснянками) Ревізор рекомендує ваш магазин!» – заволала молода дівчина і потонула в обіймах рейхсадміністрації закладу!

Крізь вітрини з вулиці за усім спостерігали акуратно зачесані «набік» світловолосі підлітки в сорочках і шортиках. У переході станції метро «Театральна» пенсіонери танцювали під мелодії Вагнера. На капоті таксі «Убер» хлопчаки домальовували балончиком слово «Alles». З каштанів повільно опадало коричневе листя. Йшла осінь 2019 року. Київ жив своїм звичним життям!

За мотивами нашумілого інстаграм-посту.

Джерело: блог Сергія Притули

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»