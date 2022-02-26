Звернення до російських зірок шоу-бізнесу

Або щось робіть, або заткніться

Это видео не для моих подписчиков. Оно для тех русских звёзд и селеб, с которыми я был знаком, которые так любили ездить до 2014 года в Украину, и рассказывали, как им тут все нравится: язык, культура, природа и люди.

Так вот настало вам время что-то сказать.

С кем-то их вас мы пересекались на Камеди-клаб, с кем-то на площадке Нового канала. Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину и украинский язык.

Вы все здесь зарабатывали неплохие деньги. Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И пришло время вытянуть язык из ж… и начать что-то делать, потому что если бы будете только писать в соцсетях, как вам стыдно и больно, от этого ничего не изменится.

Нам нужны ваши действия, потому что бездействие сейчас будет равно соучастию. И если вы ничего не будете делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и ваших парней, которых мы сейчас убиваем.

Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите своих сторонников, людей, которые на вас ориентируются, ведь вы же лидеры общественного мнения. Или заткнитесь!



Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.