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    Думки вголос

    Звернення до російських зірок шоу-бізнесу

    Притула закликав всіх росіян блокувати їх військові частини, аби зупинити агресію проти України - Звернення до російських зірок шоу-бізнесу
    Притула закликав всіх росіян блокувати їх військові частини, аби зупинити агресію проти України
    скріншот з відео

    Або щось робіть, або заткніться

    Это видео не для моих подписчиков. Оно для тех русских звёзд и селеб, с которыми я был знаком, которые так любили ездить до 2014 года в Украину, и рассказывали, как им тут все нравится: язык, культура, природа и люди.

    Так вот настало вам время что-то сказать.

    С кем-то их вас мы пересекались на Камеди-клаб, с кем-то на площадке Нового канала. Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину и украинский язык.

    Вы все здесь зарабатывали неплохие деньги. Сейчас так получилось, что ваша страна убивает наших граждан. И пришло время вытянуть язык из ж… и начать что-то делать, потому что если бы будете только писать в соцсетях, как вам стыдно и больно, от этого ничего не изменится.

    Нам нужны ваши действия, потому что бездействие сейчас будет равно соучастию. И если вы ничего не будете делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и ваших парней, которых мы сейчас убиваем.

    Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите своих сторонников, людей, которые на вас ориентируются, ведь вы же лидеры общественного мнения. Или заткнитесь!


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    Теги: окупанти війна культура шоу-бизнес
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    Звернення до російських зірок шоу-бізнесу