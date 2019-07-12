Україна під веселі жарти Зеленського йде до зовсім несмішної проросійської диктатури?

І якби ж то все обмежувалося тільки цим!

Проти кого спрямована Зе-люстрація?

Руслан Кошулинський. По 27 листопада 2014 року був депутатом Верховної Ради від ВО «Свобода». У березні 2015 року Кошулинський відправився артилеристом в АТО у складі у 44-ї артилерійської бригади. Проходив піврічну службу на Донбасі в званні старшого сержанта.

Павло Жебрівський. У серпні 2014 року відбув служити добровольцем у зону АТО у званні старшого сержанта. Воював у складі 54-го окремого розвідувального батальйону, брав участь у боях із російськими гібридними силами під Дебальцевим та іншими містами Донеччини та Луганщини. У січні 2015 року був відкликаний з фронту, щоб очолити управління Генеральної прокуратури України з розслідування корупційних злочинів високопосадовців. 11 червня 2015 року призначений головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Чільним своїм завданням Жебрівський вважав повернення Донеччини в єдиний український простір.

Андрій Білецький. Депутат чинної Верховної Ради. Створив батальйон «Азов», який став полком спецпризначення. «Азов» під командуванням Білецького зіграв головну роль у визволенні 13 червня 2014 року Маріуполя від проросійських бойовиків, у відбитті наступу російських інтервентів на місто та у контрнаступі на Широкине.

Я назвав тут лише трьох осіб, які потрапляють під оголошену Зеленським люстрацію, а подібних до них десятки, якщо не сотні. Так, гріхи й огріхи можна знайти і в діяльності цих трьох, і в діяльності ряду інших українських патріотів, завдяки яким встояла незалежність України. А у тих, хто розважав російських олігархів і чиновників на корпоративах, цих гріхів немає. Вони – за законопроектом – білі й пухнасті, хоча насправді по вуха у бруді.

Так, суспільство має отримати відповідь на питання, хто особисто не просто здав Крим, а й кинув там напризволяще українських вояків і не вивіз на «материк» матеріальні цінності. Так, хтось персонально має відповісти за Іловайську трагедію та нерідко неефективне командування військами АТО. І за корупцію у військовій промисловості. Але виключно персонально. Бо запропонований принцип колективного покарання – це те, за що, зокрема, вішали нацистських урядовців за вироком Нюрнберзького трибуналу.

У Зеленського були гідні попередники-диктатори

А тепер – головне. Про люстрацію депутатів Рад двох скликань. Понад 110 років прем’єр Російської імперії Столипін, разом з імператором Ніколаєм ІІ розігнавши Державну думу, заборонив усім незгідним з цим депутатам брати участь у наступних виборах і займати владні посади. Втім, за столипінським виборчим законом більшість думи обирав 1% виборців…

Забороняв участь депутатам у політичних процесах і Лукашенко, розігнавши незгідний з його диктатурою Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь.

Так що у Зеленського були гідні попередники-диктатори.

Та це знов-таки квіточки. Тотальна люстрація всіх чиновників, урядовців і депутатів застосовувалася в європейській історії один раз – у 1945 році після падіння гітлеризму в Німеччині й Австрії. Щодо кількох десятків головних нацистських злочинців – у дуже суворій формі, від страти та довічного ув’язнення до позбавлення громадянських прав на 10 років. Більшість же чиновників втратила на 2-3 роки право бути обраними, а ті, хто зумів довести свою активну участь в опорі режиму, не потрапляли під денацифікацію, хоча могли й бути членами NSDAP.

Натомість президент України пропонує куди жорсткішу процедуру. Ба більше: «Володимир Зеленський наголосив, що цей законопроект дає лише суспільну оцінку діяльності згаданих осіб, і висловив упевненість, що у майбутньому вони отримають і справедливу юридичну оцінку».

Іншими словами, за логікою Зеленського та його команди, в Україні після втечі Януковича правила «фашистська хунта», сумірна з гітлерівським режимом, чи не так? І ті, хто не дав Путіну окупувати Україну, мають невдовзі піти під суд разом із реальними корупціонерами… Що ж, якщо цю логіку розгорнути далі, то вслід за посадовцями й депутатами люстрації та судовим переслідуванням мають бути піддані командири та бійці добробатів, генерали та полковники ЗСУ, які очолювали військові з’єднання, активісти, що допомагали фронту – за «розпалювання братовбивчої війни» та «воєнні злочини». Хотілося б помилитися, але чи не йде країна – під веселі хохми та пробіжки під фонтанами – до зовсім несмішної проросійської диктатури?