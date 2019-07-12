Посли G7 вказали Зеленському на важливий нюанс щодо люстрації-2019



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«Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності», - підкреслюється у заяві послів G7

Посли країн «Великої сімки» G7 відреагували на заяву президента Володимира Зеленського щодо люстрації в Україні, зауваживши про відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної.

Про це йдеться в заяві послів G7.

«Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління. З 2014 року ми мали нагоду вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком. Водночас, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності», - говориться у заяві, яка опублікована у Twitter.

Як відомо, 11 липня президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. А саме доповнити люстраційний список особами, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Зеленського.

Нагадаємо, в парламенті зареєстрований президентський проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади (№10444).

Зеленський запевняє, що наразі значна частина членів парламенту, уряду, представників органів виконавчої, законодавчої, судової влади за визначеною ідеологією і критеріями підпадають під дію чинного закону «Про очищення влади».