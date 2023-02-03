Коли сучасна Росія збочила на шлях авторитаризму?

Поразка Росії вже відбулася, питання лише в тому, коли це усвідомлять у Кремлі

У пошуках відповідальних за цю війну дихотомія «Путін – росіяни» невірна. Так, Путін облишив гратися в «гібридність» і перейшов до «класики» – це стосується і війни, і режиму загалом. Однак приписувати самому лише Путінові побудову в сучасній Росії авторитаризму – помилка. Бо хай за штурвалом останні двадцять років стоїть він, сам цей штурвал змайстрували інші люди і значно давніше.

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Все це лише наслідки тих двох поворотів, які Росія здійснила «не туди». Якби Єльцин програв парламенту 1993-го, якби призначив наступником не Путіна або на того не пролився нафтовий дощ – усе могло бути по-іншому. Та інерція мислення більшості росіян, включаючи еліти, структура економіки та безліч інших речей, сукупно називаних «історичною колією», далися взнаки. На першому повороті (1993-1994) Росія пішла від демократії до авторитаризму, на другому (2000-2003) – вибрала архаїчний деспотизм замість модернізаційного.

Але часу на третій поворот уже не буде. Машина втратила керування і мчить у прірву. Поразка Росії вже відбулася, питання лише в тому, коли це усвідомлять у Кремлі та на останній російській кухні.