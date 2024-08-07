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Сергій Громенко Історик

Навіщо в Росії закривають YouTube? П'ять причин

glavcom.ua
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Швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах у Росії може знизитися до мінімальних значень
ілюстративне фото: Depositphotos

«Молодь, наскільки ми знаємо, є єдиною категорією, в якій у Кремля немає підтримки більшості»

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Діти і молодь до 35 років становлять понад 40% населення РФ.

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Молодь, наскільки ми знаємо, є єдиною категорією, в якій у Кремля немає підтримки більшості. Це не значить, що молодь опозиційна, вона переважно аполітична, котики замість політиків. Більшості молоді плювати на велич Росії, вони не хочуть нічим заради цього жертвувати.

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Кремль бачить у цьому загрозу, але зробити щось по-старинці не може – молодь не дивиться телевізор. Майже взагалі.

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Тому більшість пропагандистських новацій Кремля в останні роки спрямовані саме на молодь – піонерія 2.0, єдиний підручник в школі, «основи російской ґосударствєнності»

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І саме тому влада виступатиме проти непідконтрольних інтернет-майданчиків. Закриття YouTube – питання часу.

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Джерело
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Теги: росія путінський режим інтернет YouTube молодь росіяни

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