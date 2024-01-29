Проблема (не)визнання сучасних геноцидів. Це небезпечна тенденція

80 років тому західні країни закривали кордони від євреїв, прирікаючи тих на смерть

Судячи з тенденцій останніх 50 років в США, як в економіці, так і конкретно в освіті, далі буде лише гірше

Днями був день пам'яті жертв Голокосту. Побачив у Сергія Кошмана статистику: 20% молодих американців вважають Голокост міфом, ще 30% не мають визначеної думки.

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Анітрохи не здивований. Росія організує геноцид на просторі від Бучі до Маріуполя буквально в прямому ефірі, а купа людей на Заході продовжують вдавати, ніби нічого такого не сталося. Про ситуацію на Святій землі чи в Китаї я взагалі мовчу.

80 років тому західні країни закривали кордони від євреїв, прирікаючи тих на смерть. Зараз, звісно, до такого не доходить, але все одно певні компанії продають Росії чіпи для ракет і танкери для перевозки нафти. І торгують з Китаєм, незважаючи на уйгурів. Ну або прямо дають гроші близькосхідним террористам.

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Питання (не)визнання Голокосту в історії та (не)визнання сучасних геноцидів – ланки одного ланцюга.

І судячи з тенденцій останніх 50 років в США, як в економіці, так і конкретно в освіті, далі буде лише гірше.