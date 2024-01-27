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Володимир Зеленський Президент України

Кожне нове покоління має знати правду про Голокост

glavcom.ua
Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту!
фото: офіс президента

Важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але попри все беріг у своїй душі добро й рятував життя інших

Сьогодні світ вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Злочину нац-в, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, яка забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв були вбиті...

Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу.

Так само важливо пам’ятати про подвиг тих, хто ще не знав, чи зло програє, але попри все беріг у своїй душі добро й рятував життя інших.

На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників та рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім’я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть у найтемніших обставинах варто вірити й допомагати світлу перемогти.

Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту!

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Теги: історія Голокост

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Володимир Зеленський

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Кожне нове покоління має знати правду про Голокост
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