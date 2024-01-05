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Спікер Палати представників хоче обговорити з Байденом допомогу Україні – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спікер Палати представників хоче обговорити з Байденом допомогу Україні – Bloomberg
Спікер Палати представників Майк Джонсон може напряму поговорити з Байденом про допомогу для України
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомог

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що переговори про двопартійний компроміс затягуються в Сенаті.

Двопартійна група сенаторів протягом кількох тижнів працювала над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці зажадали як умову для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні в розмірі $61 млрд.

Головний парламентер у Сенаті від Демократичної партії Кріс Мерфі раніше заявляв, що ця група ще не досягла угоди.

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден ухвалив цілу низку консервативних імміграційних змін, включно з новими обмеженнями на здатність президента звільняти мігрантів від депортації та змінами критеріїв, згідно з якими може бути надано притулок.

Переговори в Сенаті були зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода Сенату може не пройти через Палату представників.

Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг поставилася до ідеї прямих переговорів із Джонсоном прохолодно.

Янг сказала, що лідеру республіканців у Палаті представників необхідно активніше брати участь у переговорах у Сенаті.

«Нам потрібно дійти згоди, а не починати з нуля і вести нові переговори», – сказала вона.

Bloomberg пише, що наразі Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення. Також Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із Білим домом.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер цього тижня заявив, що його переговори з Джонсоном про те, як уникнути призупинення роботи уряду 20 січня, ідуть добре, але зазначив, що переговори щодо кордону зайшли в глухий кут.

«Під час переговорів про закриття уряду обидві сторони розходяться в думках щодо загального рівня федеральних витрат у поточному фінансовому році. Угода про загальні витрати необхідна для написання та ухвалення закону про фінансування» – пише видання.

Демократи спробували використати бюджетні зміни на суму $70 млрд для збільшення внутрішніх витрат.

Джонсон, який бере участь у переговорах, прагне зробити глибші скорочення невитрачених коштів на Covid-19 і прискорити скорочення фінансування Податкової служби, яке Конгрес раніше схвалив у підписаному Байденом законі про зниження інфляції.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки аргументували зменшення військової допомоги Україні у 2024 році тим, що прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

До слова, загальний державний борг США вперше перевищив $34 трлн. Це випливає зі статистичних даних Мінфіну країни. Загальний непогашений держборг з 28 грудня зріс із $33,911 трлн до $34,001 трлн. Агентство Reuters зазначає, що збільшення боргу з вересня відбувалося на тлі падіння податкових надходжень та зростання федеральних витрат. Наступного тижня заплановано засідання конгресу щодо врегулювання державних витрат.

Теги: США Джозеф Байден війна гроші

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