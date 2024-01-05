Спікер Палати представників хоче обговорити з Байденом допомогу Україні – Bloomberg

Спікер Палати представників Майк Джонсон може напряму поговорити з Байденом про допомогу для України

Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомог

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом США Джо Байденом з питань допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що переговори про двопартійний компроміс затягуються в Сенаті.

Двопартійна група сенаторів протягом кількох тижнів працювала над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці зажадали як умову для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні в розмірі $61 млрд.

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Головний парламентер у Сенаті від Демократичної партії Кріс Мерфі раніше заявляв, що ця група ще не досягла угоди.

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден ухвалив цілу низку консервативних імміграційних змін, включно з новими обмеженнями на здатність президента звільняти мігрантів від депортації та змінами критеріїв, згідно з якими може бути надано притулок.

Переговори в Сенаті були зосереджені на більш обмежених поступках, ніж домагаються республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода Сенату може не пройти через Палату представників.

Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг поставилася до ідеї прямих переговорів із Джонсоном прохолодно.

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Янг сказала, що лідеру республіканців у Палаті представників необхідно активніше брати участь у переговорах у Сенаті.

«Нам потрібно дійти згоди, а не починати з нуля і вести нові переговори», – сказала вона.

Bloomberg пише, що наразі Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення. Також Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із Білим домом.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер цього тижня заявив, що його переговори з Джонсоном про те, як уникнути призупинення роботи уряду 20 січня, ідуть добре, але зазначив, що переговори щодо кордону зайшли в глухий кут.

«Під час переговорів про закриття уряду обидві сторони розходяться в думках щодо загального рівня федеральних витрат у поточному фінансовому році. Угода про загальні витрати необхідна для написання та ухвалення закону про фінансування» – пише видання.

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Демократи спробували використати бюджетні зміни на суму $70 млрд для збільшення внутрішніх витрат.

Джонсон, який бере участь у переговорах, прагне зробити глибші скорочення невитрачених коштів на Covid-19 і прискорити скорочення фінансування Податкової служби, яке Конгрес раніше схвалив у підписаному Байденом законі про зниження інфляції.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки аргументували зменшення військової допомоги Україні у 2024 році тим, що прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

До слова, загальний державний борг США вперше перевищив $34 трлн. Це випливає зі статистичних даних Мінфіну країни. Загальний непогашений держборг з 28 грудня зріс із $33,911 трлн до $34,001 трлн. Агентство Reuters зазначає, що збільшення боргу з вересня відбувалося на тлі падіння податкових надходжень та зростання федеральних витрат. Наступного тижня заплановано засідання конгресу щодо врегулювання державних витрат.