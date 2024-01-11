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Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні
Білий дім хоче узгодити конфіскацію активів із союзниками з «Великої сімки» (G7)
фото з відкритих джерел

Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських активів

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Про це пише Bloomberg.

У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.

Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з «Великої сімки» (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ.

«Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії», – йдеться в заяві Держдепу США.

Авторами «закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.

Демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.

Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.

Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги координації з G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.

Нагадаємо, країни Заходу, ймовірно, вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. 

Раніше повідомлялося, що декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль конфіскує американські, європейські та інші активи, якщо країни G7 вирішать передати Україні $300 млрд із заморожених резервів російського Центробанку. 

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Теги: росія США Джозеф Байден закон

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