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Норвезький генерал закликав НАТО готуватися до нападу Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Норвезький генерал закликав НАТО готуватися до нападу Росії
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
фото з відкритих джерел

Ейрік Крістофферсен відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал.

На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

«Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Важливо, щоб ми зіткнулися з невизначеним і непередбачуваним світом з міцною обороною. Тому зараз ми повинні використати цей час з розумом», – сказав генерал Збройних сил Норвегії.

Нагадаємо, ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Раніше командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт  заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.

Теги: росія НАТО війна Україна

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