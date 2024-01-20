Частина пенсіонерів може отримати одразу 10 виплат: кого це стосується

Пенсійний фонд відповів, які умови потрібно виконати для отримання грошової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій

Окрім пенсій, багато пенсіонерів можуть отримувати від держави додаткові виплати. Зокрема, це компенсаційна доплата, надбавка за дітей та донорство. Ба більше, деякі пенсіонери мають право отримати одразу 10 пенсій. Про це пише видання «На пенсії».

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У Пенсійному фонді відповіли, що для отримання грошової допомоги у розмірі 10 місячних пенсій потрібно виконати кілька умов, серед яких:

наявність 30 років страхового стажу на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Факт роботи (за винятком періодів перебування у відпустках для догляду за дитиною, додаткових відпустках без збереження заробітної плати тощо) має бути підтверджено документально;

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робота повинна продовжуватися в установах державної або комунальної форми власності;

на день досягнення пенсійного віку особа повинна перебувати на посаді, яка дає право на виплату грошової допомоги.

Якщо виконати ці умови, то після надходження інформації про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на дату прийняття рішення про призначення пенсії, громадянам мають нарахувати вказану допомогу.

«Щодо вимоги надати довідку про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року, то вона необхідна для вирішення питання щодо можливості збільшення призначеного розміру пенсії, але ця довідка ніяк не впливає на визначення права нарахування грошової допомоги», – пише видання.

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До слова, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис грн, зменшилася з 39% до 30% за минулий рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3 до 4 тис грн: з 23% до 21%. В той самий час зросла кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тис грн.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.