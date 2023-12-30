Головна Думки вголос Сергій Громенко
search button user button menu button
Сергій Громенко Історик

Що чекає на світ у найближчі десятиріччя

glavcom.ua
Майбутнє людства досі оповите невідомістю
фото з відкритих джерел

Моє передбачення на наступну чверть століття. Не питайте, як я до цього дійшов – подивився у кришталеву кулю.

Інерційний сценарій

  1. Світ буде фрагментований на кілька блоків на чолі з регіональними лідерами. Але не «Вест енд Рест», а типу кілька ОСББ з закритими дворами. Глобального світопорядку не буде.
  2. Блоки конкуруватимуть між собою: від того, що деякі роз'єми на гаджетах перестануть бути універсальними (втім, розетки досі не уніфіковані навіть на Заході), до війн на периферії.
  3. Переможцем у цій конкуренції буде Захід. До 2050 жодна інша сила навіть і близько не зрівняється зі США. Хоча «переможець» – це найсильніший і найбагатший серед інших, а не глобальний шериф – такого точно не буде.
  4. Росія і Китай проваляться. 2018 рік був для КНР піком, далі – тільки вниз. З певною ймовірністю середину століття, як єдині держави вони не переживуть.
  5. Україна буде в останньому вагоні, але західного ешелону. Заходу вигідна «рання Південна Корея 2.0» – бідний і мілітаризований форпост проти Росії чи Китаю. На це даватимуть гроші. Чи станемо ми «пізньою Кореєю» – багатою і мілітаризованою – залежить винятково від нас. Якщо суддівську мафію не поборемо і податкову систему не приведемо до тями – не станемо. Наш шанс – розпад Росії. Якщо зможемо стати центром керування процесами в північній Євразії – піднімемося (малоймовірно, але чому б не помріяти).

Катастрофічний сценарій 1

Китай нападає на Тайвань, США втручаються, починається Третя світова – не за розмахом, але за наслідками для глобальної економіки.

Катастрофічний сценарій 2

Громадянська війна у США – тут і коментувати нічого.

Все, якщо хочете кидатися капцями – робить це акуратно :)

Читайте також: На Заході розмірковують, що стане з Україною. А що стане із Заходом?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Сергій Громенко

Що чекає на світ у найближчі десятиріччя
Що чекає на світ у найближчі десятиріччя
Чому Захід боїться розпаду Росії
Чому Захід боїться розпаду Росії
Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний
Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний
Наші втрати. Україна має піти на важливі, але вкрай непопулярні кроки
Наші втрати. Україна має піти на важливі, але вкрай непопулярні кроки
Перша світова війна в Україні досі триває
Перша світова війна в Україні досі триває
Історія Росія по-новому. Кремль продовжує спотворювати факти
Історія Росія по-новому. Кремль продовжує спотворювати факти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
306K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
95K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
12K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
12K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
12K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
9499
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua