Що чекає на світ у найближчі десятиріччя

Моє передбачення на наступну чверть століття. Не питайте, як я до цього дійшов – подивився у кришталеву кулю.

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Інерційний сценарій

Світ буде фрагментований на кілька блоків на чолі з регіональними лідерами. Але не «Вест енд Рест», а типу кілька ОСББ з закритими дворами. Глобального світопорядку не буде. Блоки конкуруватимуть між собою: від того, що деякі роз'єми на гаджетах перестануть бути універсальними (втім, розетки досі не уніфіковані навіть на Заході), до війн на периферії. Переможцем у цій конкуренції буде Захід. До 2050 жодна інша сила навіть і близько не зрівняється зі США. Хоча «переможець» – це найсильніший і найбагатший серед інших, а не глобальний шериф – такого точно не буде. Росія і Китай проваляться. 2018 рік був для КНР піком, далі – тільки вниз. З певною ймовірністю середину століття, як єдині держави вони не переживуть. Україна буде в останньому вагоні, але західного ешелону. Заходу вигідна «рання Південна Корея 2.0» – бідний і мілітаризований форпост проти Росії чи Китаю. На це даватимуть гроші. Чи станемо ми «пізньою Кореєю» – багатою і мілітаризованою – залежить винятково від нас. Якщо суддівську мафію не поборемо і податкову систему не приведемо до тями – не станемо. Наш шанс – розпад Росії. Якщо зможемо стати центром керування процесами в північній Євразії – піднімемося (малоймовірно, але чому б не помріяти).

Катастрофічний сценарій 1

Китай нападає на Тайвань, США втручаються, починається Третя світова – не за розмахом, але за наслідками для глобальної економіки.

Катастрофічний сценарій 2

Громадянська війна у США – тут і коментувати нічого.

Все, якщо хочете кидатися капцями – робить це акуратно :)