Чому Росія напала на Україну. Економічні причини

Кремль завжди переслідує вигоду у збройних конфліктах

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Так уж получилось, что наша страна имеет очень выгодное экономико-географическое положение: такой себе мостик или щит (в зависимости от поворотов истории) между Западом и Востоком.

Не буду утомлять читателя историческим анализом со времен хана Батыя, поэтому прошу поверить мне на слово: агрессия соседей по отношению к Украине практически всегда имела экономический подтекст. Агрессия современной РФ тому не исключение.

Перед вторжением были провозглашены цели войны, в которых не было никакой экономики, но вот прошло больше 100 дней расширения оккупации, и только очень ненаблюдательный человек мог не заметить, что с оккупированных территорий активно воруются не только сельхозпродукция и ликвидный металлопрокат, но в РФ вывозятся сельхозтехника и даже целые заводы.

Забавны и победные реляции Топ-чиновников страны-агрессора, которые рассказывают о никчемности санкций Запада, но на первых же переговорах в Анкаре 8 июня просят снять часть санкций с РФ в обмен на разблокирование южных украинских портов. За PR-ом Кремля все больше и больше чувствуется, что агрессора очень интересуют экономические вопросы, связанные с войной в Украине, и держать в тайне этот интерес уже проблематично.

Есть ли в начале войны в Украине геополитический след?

Вопрос о том, какие истинные цели преследует РФ, начав войну в Украине, изначально стоял перед аналитиками, которые обслуживают сектор безопасности и обороны. Но по мере того, как агрессор начал проявлять интерес к чисто экономическим мероприятиям, например, когда РФ закрыла южные украинские порты, вначале обездвижив порты в Мариуполе и Бердянске, а затем и захватив их, и пыталась продать ворованное в Украине зерно в Египет, то зародились вполне обоснованные подозрения, что агрессора очень интересует вопрос продовольственной безопасности всего Черноморского региона.

А переживать тут есть за что. Данные о ценах в регионе оказались очень тревожными. Если в начале этого года наши экспортеры планировали продавать пшеницу примерно по 300 долларов за тонну, то в разгар войны в Украине цены подскочили до 450-500 долларов за тонну. Ситуация очень сильно ударила по странам Ближнего Востока, поскольку в 2021 году там была засуха и неурожай. Урожайность пшеницы и ячменя в Сирии упала более чем на 25%, в Ираке и Иране урожайность пшеницы снизилась на 14% и 16% соответственно.

Страна Пшеница Ячмень Кукуруза Йемен -6% -1% -12% Ирак -14% -38% +21% Иран -16% -19% +9% Сирия -26% -27% -5%

Темп изменения урожайности отдельных культур в некоторых странах Ближнего Востока в 2021-2022 гг., данные USDA

Эти страны должны были пополнить свои запасы зерновых в феврале-марте 2022 года, но как раз в конце февраля цены на зерновые в регионе сильно подскочили. Далее цены на высоком уровне поддержали новости о засухе в Индии, а сейчас цены держатся еще и на прогнозах о засухе в Европе. В наступающем сельскохозяйственном 2022-2023 году урожай пшеницы в Евросоюзе может сократиться почти на 5% в годовом выражении. Засушливая погода коснулась и Франции, что также ставит вопрос о поддержании высоких цен на пшеницу в средиземноморском регионе. Но если Украине и Франции вряд ли грозит голод, то Ирак, Иран, Сирия и Йемен оказываются в зоне риска.

В эпицентре новой «голодной войны» может оказаться самый центр нефтеносного региона. И к сожалению, эти процессы уже начались. В мае и июне в крупных городах Ирана проходили голодные бунты. Цены на продукты питания в Иране сильно выросли. Стоимость растительного масла, курятины, яиц и молока увеличилась сразу в 4 раза, на хлеб и муку – в 3 раза. Тегеран традиционно субсидирует торговлю для сдерживания цен на основные продукты питания. Однако после скачка цен на зерновые на мировых рынках и дефицита зерновых в Черноморском регионе, 9 мая власти Ирана объявили об отпуске цен на основные продукты. Ситуация в Иране отягчается «дырявыми границами» с Ираком и Афганистаном, куда местные бизнесмены охотно вывозили зерно и муку, цены на которые субсидировало правительство. Есть и вероятность того, что власти Ирана специально прекратили субсидировать базовые продукты питания для населения, зная, что это коснётся не только Ирана, но и остальных стран региона. Сделать это могли в т.ч. в угоду РФ, с которой у Ирана давние и партнерские не только экономические отношения.

Общеизвестно, что нынешний лидер Ирана Али́ Хосе́йни Хамене́и выходец из Азербайджанской СССР. РФ в 2013 году ввела в эксплуатацию в Иране ядерную станцию – Бушерскую АЭС, и ведет целый пул экономических проектов. Сейчас через Иран пытаются выстроить новые маршруты транспортировки в РФ кофе и чая. Слишком теплые росийско-иранские отношения подчёркивает недавний факт контрабанды бразильского вооружения из Ирака через Иран в Россию для войны в Украине, о которой писала The Guardian.

Ситуация на рынке зерновых усугубляется еще и стратегией «крокодильих слез» российских трейдеров. Они уже публично заявили, что не выбирают в 2022 году квоту на экспорт зерна, мол у них дефицит судов, которые якобы отказываются грузить российское зерно. Обе проблемы выглядят надуманными, поскольку есть достаточный парк судов в Турции, которые могут заходить в российские порты. А вместо западных банков услуги по аккредитивам торговцу зерном могут предоставлять российские банки. Так что, очень похоже на то, что примерно треть зерновой квоты россияне искусственно придерживают в собственных портах.

Итак, если сложить вместе все факторы: засуха на Ближнем востоке в 2021 году, блокирование южных украинских портов, Засуха в Индии и плохие прогнозы по урожаю в ЕС, а также симулирование проблем российскими зерно-трейдерами и дикий рост цен на зерновые в Черноморском регионе как следствие этих процессов, – то мы явно видим старания РФ сделать продовольствие для отдельных стран Ближнего Востока очень дорогим. Как реагирует население на подорожание зерновых мы уже видели на примере Ирана. Не думаю, что вся эта длинная цепочка событий является случайными совпадениями, поэтому одной из целей войны в Украине вполне может быть принесение беспорядков и войны на Ближний Восток. Этот сценарий выгоден РФ, так как любая война на Ближнем Востоке – это всегда ценовые максимумы по нефти и производным от нее. А в качестве бонуса идет пересмотр геополитического влияния на Ближнем Востоке.

Последствия геополитического сценария

Мне сложно сказать, насколько экономически целесообразно для РФ ценою безумных жертв пробивать сухопутный путь в Крым, устанавливать условный контроль над источником воды для крымского канала и при этом нести бешенные потери из-за санкций. Но я могу сказать, что при цене на нефть URALS 75 долларов за баррель РФ получит примерно 250 млрд долларов на счета, а при 100 долларах – уже 325 млрд. Т.е. при росте нефти всего на треть у РФ в отраслевом балансе прибавляется +75 млрд долларов. Поэтому при цене 120-150 долларов за баррель доходы буду еще больше, а значит идя на войну в Украине и конфликт з Западом вероятно они как раз и надеялись, что убытки от санкций будут компенсированы скачком цены на нефть.

Для Москвы 150 долларов за баррель – это не только плюс в отраслевой баланс и возможность субсидировать половину экономики, но и очень серьезный рычаг давления на Евросоюз и Турцию. Чем выше цена нефти, тем более внимательно будут слушать, что говорят в Москве, не только в Будапеште и Анкаре, но и в Берлине.

Для Турции последствия геополитического сценария Москвы в любой ситуации проигрышны. Голодные войны на Ближнем Востоке – это приток в Турцию беженцев, рост цен на продовольствие внутри страны, оживление проблем Курдистана и много чего еще. Думаю, что Анкара уже давно просчитала эти последствия и именно этим пониманием поясняется желание Турции быстрее «помирить стороны».

При ценах в 150 долларов за баррель и выше нелегко придётся и украинской экономике. Мы всегда плохо реагировали на рост цен на нефть и производные от нее. Но в Украине по крайней мере не будет голода, а при заблокированных портах цена на зерновые внутри страны пойдет резко вниз.

При этом, заместить украинский экспорт пшеницы на Ближний Восток не так просто. У Ирана очень высокие требования к импортируемым зерновым. Во-первых, достаточно чтобы в партии пшеницы нашли одного долгоносика, чтобы отправить всю партию назад. Во-вторых, зерно должно весить не менее 780 граммов на литр: по постсоветским стандартам, это пшеница качеством выше чем 1-й класс. В-третьих, есть требования к году урожая – пшеница должна быть текущего года, при этом, содержание ядовитых семян должно составлять не более 2 штук на 100 кг, посторонние объекты – не допускаются. И в-четвертых, в Иране и в других исламских странах предпочитают импортировать зерно, а не муку, поскольку хотят убедиться, что зерно соответствует их представлению о «чистоте продукта». Эти религиозные каноны усложняют замещение украинского экспорта на Ближнем Востоке, а значит вероятность голодного сценария и бунтов остаётся высокой.

Что делать?

Поломать вероятный экономический сценарий Москвы на Ближнем Востоке все еще возможно, однако для этого потребуются слаженные действия США, Великобритании и других стран ЕС. Если цели Кремля – «поджечь Ближний Восток» и продолжить жировать на высоких ценах на нефть, компенсируя ими потери от санкций – значит нужно закрыть доступ РФ к рынкам, где готовы покупать нефть по высоким ценам. Когда операция станет финансово бесперспективной, то «знаменитые» цели «Де-нацификация, Де-милитаризация и прочие Де – билизмы… « забудутся и утратят свою актуальность.

1. Напомню один из принципов FATF по борьбе з отмыванием денег: не давать тем, кто отмывает деньги, ими пользоваться. Этот принцип был выполнен при аресте резервов ЦБ РФ и других активов россиян. Кремль начал бороться с внедрением этого принципа, переведя расчеты за газ в Газпромбанк. В народе предложенную схему уже успели окрестить «расчеты за газ в рублях», но мы то понимаем, что расчеты всё равно остаются в долларах и евро, а все эти танцы с Газпромбанком нужны были для того, чтобы валюту, причитающуюся россиянам за газ, больше нельзя было арестовать. Европейские страны, к сожалению, утратили инициативу, хотя могли сделать встречное предложение Кремлю, согласившись на сам принцип схемы, но при этом заменив Газпромбанк на российскую дочку Райффайзена или Deutsche Bank или, если уж расчеты в долларах, – то на Citi. Однако сделано это не было, в итоге газовый трафик РФ в безопасности, а на рынке появилась еще одна «священная корова» – Газпромбанк, против которой нельзя выставлять санкции. В будущем европейцам нельзя допускать таких промахов, нельзя допускать чтобы Кремль командовал ЕС, кому, куда, как платить и по какой схеме. Любые подобные действия должны размываться встречными предложениями или ответными санкциями. Этот принцип «несамостоятельности Кремля» нужно обязательно закрепить в отношениях с РФ.

2. Рассказы о том, что полное газовое и нефтяное эмбарго спасет Украину от войны, идут в основном от юристов. Увы, европейское эмбарго – это только первый шаг на пути борьбы с финансированием войны. Рынок нефти – это не резиновый шарик. И хотя OPEC и OPEC+ могут манипулировать дневной добычей, глобально рынок нефти имеет весьма ограниченные объемы, а колебания цен на нефть в регионах и потребление нефти похожи на сообщающиеся сосуды. Если вы заместите потребление в одном регионе нефтью из Латинской Америки или Ближнего Востока, значит те потребители, которые получали нефть оттуда ранее, будут брать ее в другом месте. Китай импортирует сейчас нефти в три раза больше, чем экспорт РФ во все страны. Не против нажиться на нефти с дисконтом и Индия. Ясно, что для переориентации экспорта нефти из РФ нужны время и средства. Но пока время идет, на рынке образуется дефицит и нефть растёт в цене. В итоге мы наблюдаем падение физических объёмов добычи и экспорта в РФ, но при этом рост выручки из-за повышения цен. Это временное явление может длиться долго. Чтобы избежать отрицательного эффекта от эмбарго в нефтяных санкциях нужно применить все тот же принцип «несамостоятельности Кремля», то есть нужно лишить право Кремль решать, по каким ценам он продает свою нефть, создав картель покупателей. Если на рынке много лет работает картель продавцов, то почему не сработает картель покупателей? И тут начинается самое интересное. Если страны ЕС установят цену в 40-50 долларов за баррель URALS, оставив микро-маржу для нефтяной отрасли РФ, то очевидно что Москве ничего не останется как идти на сделку – для них это все же лучше чем консервировать скважины. Эффект низкой цены куда более интересен, чем эмбарго или налогообложение российской нефти с отчислениями на эскроу-счета для Украины.

Во-первых, вся война в Украине теряет экономический смысл для Кремля, и просто передавив «зерновую вену» региона в форме украинских южных портов никакого экономического эффекта от продовольственного кризиса на Ближнем Востоке Кремль не получит. Даже если РФ и удастся таким образом «поджечь» Ближний Восток, то это повлияет на цену нефти марки brent, цена же на URALS, SOKOL и другие сорта будет устанавливаться картелем.

Во-вторых, нам всем любопытно, что в ЕС скажет Венгрия, которая так печётся о национальных преимуществах, по факту бойкотируя эмбарго, ведь картель предложит ей нефть не по 75-90, а по 40-50 долларов за баррель, что намного выгоднее. Вопросы Кремлю вправе будет задавать даже Беларусь, которая получала нефть примерно по 60 долларов за баррель в 2021 году. С радостью вступит в картель и Индия, ведь именно они преследовали цель получить от РФ как можно больший дисконт. И в конце концов, Германия будет вправе поставить вопрос о пересчете цен на газ по формуле, но по картельным ценам российской нефти.

В-третьих, мы уже сегодня вправе задать вопрос Германии, Австрии, Венгрии, Турции и другим нефте (газо) – зависимым странам: если россияне проявляют такую активность в блокаде южных портов Украины и сами симулируют трудности с поставками продовольствия из РФ, не стремится ли РФ к тому, чтобы «поджечь Ближний Восток» и продлить период высоких цен на углеводороды еще лет на 5? Какие тогда выгоды для нефте-зависимых стран? Поддержав РФ сейчас (скрыто или открыто), активная политика РФ на Ближнем Востока всё равно превратит эти страны в дойных коров Кремля, заставив платить 150 долларов за баррель. Выходит, что те подачки, которые сейчас Кремль выдает Венгрии, – это просто мнимые преференции, которых уже к концу года может не стать. Так может не стоит ждать превращения из самостоятельных потребителей в дойных коров, а начать проводить активную экономическую политику по отношению к Кремлю? Такой политикой можно остановить не только войну в Украине, но и голод, а может быть и грядущую бойню на Ближнем Востоке.

В-четвертых, южные порты пора разблокировать. Итоги переговоров в Анкаре мне очень не понравились. Ни в Москве, ни в Анкаре не понимают, что санкции на РФ наложены не для того, чтобы убить экономику РФ, а для того, чтобы они помогли принять РФ решение как можно быстрее вывести войска со всей территории Украины. Российские активы, арестованные на Западе, пойдут на военную, финансовую и экономическую помощь Украине, ведь за разрушенные города, села, дороги и бизнес нужно платить, поэтому этих активов РФ уже никто не вернет. Турция тут показала себя плохим «непонимающим» переговорщиком не на стороне Украины, а очень даже зря, ведь первая волна голодающих из Ирака и Сирии захлестнёт именно Турцию, и именно турецкая экономика пострадает от цены нефти в 150 долларов за баррель и выше. Но проблема в другом: может ли Украина доверять разминирование портов Турции, если уже на самом первом этапе переговоров турки стали на сторону РФ? По-моему, лучше пойти иным путем. Нужно обратиться в ООН, где официально признали риск голода в мире из-за закрытия украинских портов. А затем с помощью флотов США, Великобритании, Франции и Германии организовать гуманитарный конвой и начать доставлять зерно на Ближний Восток. Если наше правительство сочтет возможным, то небольшую часть зерна странам ближнего Востока и Африки можно передать в качестве гуманитарного груза. И чем быстрее это произойдет, тем менее вероятной будет реализация коварных планов Кремля на Ближнем Востоке.

Ну и последнее. Украине уже сегодня нужно задуматься об организации запасных экспортных коридоров, которые должны позволять доставлять грузы по узкоколейке из центра страны в порты стран ЕС на Черном море и в Балтике. Например, это могут быть коридоры Днепр–Гданьск (Польша) и (или) Николаев–Констанцы (Румыния)–Варна (Болгария). Наличие таких запасных путей само по себе ослабит давление на порты в период вывоза урожая в будущем, и сделает малоперспективным закрытие южных портов Украины в геополитических целях.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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