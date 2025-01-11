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Віталій Шапран Економічний експерт

Чи зламає Трамп міжнародні правила гри?

glavcom.ua
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Трамп і показує осі зла, що якщо США захочуть грати за їхніми дикунськими правилами, то буде американський союз, у 10 раз більший за будь-який СРСР
колаж: glavcom.ua

Про зміну глобальних правил гри або високі переговорні технології

Багатьох моїх друзів здивувала тирада Трампа про необхідність купити Гренландію, контролювати Панамський канал та приєднати Канаду до США, а також відправити війська до Мексики.

Насправді це не що інше, як інформаційна посилка для Х-ла та його вірних друзів по осі зла. Російський диктатор намагався показати всьому світові, що він може брати силою все, що захоче. Тобто з боку осі зла є спроба переглянути міжнародні правила гри, коли силою можна буде забрати все, що хочеш (щоб, наприклад, відтворити СРСР).

Ну ось Трамп і показує осі зла, що якщо США захочуть грати за їхніми дикунськими правилами, то буде американський союз, у 10 раз більший за будь-який СРСР, з Панамським каналом та ракетними базами у Гренландії. Це ж логічно: якщо для всіх глобальних гравців діють єдині правила «бери, що хочеш», то США виграють це ралі.

Я не політолог і не психолог, щоб спрогнозувати, чи захоче Дональд Трамп та його оточення відновити «дикі правила гри» на глобальній арені. Але моя інтуїція і деякі матеріали з минулого Трампа підказують, що серія таких сенсаційних заяв – це не більше ніж інформаційна «посилка» для поганих хлопців, яким просто дали зрозуміти, що США доб’ється у десятки разів більше, якщо буде діяти за їхніми «правилами».

Трамп ще з 80-их років сильно захоплювався технологіями перемовин, і навіть видав на цю тему книгу. Подивіться його інтерв’ю 1987 року. Цікаво, що з тих часів його погляди на роль США у зовнішній політиці не змінились: «за безпекові послуги потрібно платити».

Чи змінить це все щось для України та ЄС? 100% будуть зміни моделі відносин. РФ має або відступити, або розпастись як держава. Всі важелі для пожвавлення цих процесів у глобальних гравців є, зараз важливо їх правильно узгодити з оновленим економічним курсом Білого дому.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Європейський союз Європа Китай війна Дональд Трамп

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Віталій Шапран

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