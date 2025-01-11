Чи зламає Трамп міжнародні правила гри?
Про зміну глобальних правил гри або високі переговорні технології
Багатьох моїх друзів здивувала тирада Трампа про необхідність купити Гренландію, контролювати Панамський канал та приєднати Канаду до США, а також відправити війська до Мексики.
Насправді це не що інше, як інформаційна посилка для Х-ла та його вірних друзів по осі зла. Російський диктатор намагався показати всьому світові, що він може брати силою все, що захоче. Тобто з боку осі зла є спроба переглянути міжнародні правила гри, коли силою можна буде забрати все, що хочеш (щоб, наприклад, відтворити СРСР).
Ну ось Трамп і показує осі зла, що якщо США захочуть грати за їхніми дикунськими правилами, то буде американський союз, у 10 раз більший за будь-який СРСР, з Панамським каналом та ракетними базами у Гренландії. Це ж логічно: якщо для всіх глобальних гравців діють єдині правила «бери, що хочеш», то США виграють це ралі.
Я не політолог і не психолог, щоб спрогнозувати, чи захоче Дональд Трамп та його оточення відновити «дикі правила гри» на глобальній арені. Але моя інтуїція і деякі матеріали з минулого Трампа підказують, що серія таких сенсаційних заяв – це не більше ніж інформаційна «посилка» для поганих хлопців, яким просто дали зрозуміти, що США доб’ється у десятки разів більше, якщо буде діяти за їхніми «правилами».
Трамп ще з 80-их років сильно захоплювався технологіями перемовин, і навіть видав на цю тему книгу. Подивіться його інтерв’ю 1987 року. Цікаво, що з тих часів його погляди на роль США у зовнішній політиці не змінились: «за безпекові послуги потрібно платити».
Чи змінить це все щось для України та ЄС? 100% будуть зміни моделі відносин. РФ має або відступити, або розпастись як держава. Всі важелі для пожвавлення цих процесів у глобальних гравців є, зараз важливо їх правильно узгодити з оновленим економічним курсом Білого дому.
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