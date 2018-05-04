Світ припинив любити та поважати путінську Росію

Сильних світових гравців, як правило, не люблять. Але їх можуть поважати. Росія, однак, вже не може змагатися на цьому полі

Мовою оригіналу В 2017 году опрос населения 37 стран (40 951 опрошенный) на всех континентах об их отношении к России, проведенный PEW Research Center, показал, что 40% опрошенных относятся к России отрицательно. Откровенно критически на Россию смотрит Европа – от 54% до 84% респондентов

Лілія Шевцова Провідний науковий співробітник Московського центру Карнегі

Лілія Шевцова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Сильних світових гравців, як правило, не люблять. Але їх можуть поважати. Росія, однак, вже не може змагатися на цьому полі

Мовою оригіналу

В 2017 году опрос населения 37 стран (40 951 опрошенный) на всех континентах об их отношении к России, проведенный PEW Research Center, показал, что 40% опрошенных относятся к России отрицательно. Откровенно критически на Россию смотрит Европа – от 54% до 84% респондентов в европейских странах относятся к нам неодобрительно. Наиболее сильны негативные сантименты в Польше, Нидерландах, Швеции, Франции, Германии, Великобритании.

На Ближнем Востоке нелюбовь к России высока в Иордании и Турции. Но и в Израиле 61% опрошенных говорили о недоверии к России. В мире нашлись только три страны (!), в которых положительные чувства к России превалируют над негативным отношением – Вьетнам, Греция и Филиппины. Россия вызывает особенное несварение желудка у американцев. В 2017 году 63% американцев критически относились к России. Сегодня 72% американцев говорят о своем отрицательном восприятии России.

А как мир относится к президенту Путину? В Европе 78% респондентов говорят об отсутствии доверия к президенту России. 89% поляков, 88% испанцев, 87% голландцев, 87% шведов, 80% французов не считают, что «Путин делает правильные вещи в международных отношениях». Половина латиноамериканцев, жителей Ближнего Востока и африканцев придерживается того же мнения. Лишь в Танзании, Греции, Вьетнаме и на Филиппинах около половины опрошенных позитивно отнеслись к деятельности Путина на мировой арене. В целом же 60% опрошенных на всех континентах высказали Путину недоверие как мировому лидеру. Лидируют в негативном восприятии российского президента американцы. В 2018 году только 13% американцев высказались о Путине положительно (в 2002 году к нему относились положительно 42% опрошенных).

Немцы, которые всегда испытывали влечение к России, начали демонстрировать разочарование несколько лет назад. В 2016 году 50% немцев считало, что Россия не принадлежит к Европе, а 64% говорили, что президент Путин не является «достойным доверия» партнером для Германии. Доверие немцев к Путину упало с 75% в 2003 году до 25% в 2017-м. Доверие французов к Путину за этот период снизилось с 48% до 18%, англичан – с 53% до 19%, американцев – с 41% до 23%. Судя по всему, этот процесс продолжается и сегодня.

Мир, отказав России в любви, начал относиться благожелательно, с большим интересом и уважением к Китаю. Теперь в мировом восприятии траекторию глобального развития определяют именно США и Китай. Уже без России! Вместо триумвирата, о котором мечтают в Москве, мир видит на мировой сцене танго, в котором для России нет роли. Кстати, Китай имеет шансы опередить и Америку по критериям доверия и уважения. Опросы PEW показали, что за последние годы число стран, в которых США были более популярны, чем Китай, сократилось с 25 до 12.

На вопрос, какова, на их взгляд, самая «уважаемая нация» в мире, на Россию указывают 15% голландцев, 27% немцев и 36% французов. США считают самой «уважаемой нацией» 37% голландцев, 35% немцев и 46% французов. О Китае в качестве «уважаемой» нации говорят 49% голландцев, 34% немцев и 44% французов. В Австралии 64% опрошенных считают Китай самой «уважаемой» нацией (37% указывают Россию и 48% США).

Конечно, мы можем проигнорировать отсутствие симпатий к нам со стороны окружающего мира. Сильных мировых игроков, как правило, не любят. Но их могут уважать. Россия, однако, уже не может соревноваться на этом поле. Тем более с Китаем. Ну и пусть не любят и не уважают, скажут у нас некоторые. Россия будет доказывать свою Державность, свою исключительность и требовать от других признания своего права на влияние через проецирование силы. Но вот ведь незадача: введя против России санкционный режим, Запад ограничил для Кремля возможность использования любых инструментов влияния, тем более силы. Остальные государства, включая Китай, не горят желанием помогать Москве вырваться из санкционного гетто, в которое Россию загнал Запад.

Джерело: Эхо Москвы

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