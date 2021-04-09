Українська пастка для Кремля

Україна залишається для Кремля ключовим об'єктом силового шантажу

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Который день мы обсуждаем, будет ли война между Россией и Украиной. Многие склоняются к тому, что ни одна сторона войны не хочет, но война возможна.

Этот вывод отражает ситуацию «горючей смеси», которая может вспыхнуть в любой момент. Неважно, что стало толчком к очередному срыву перемирия между Украиной и непризнанными республиками и что побудило Россию к демонстрации силы на границе с Украиной. Можно перечислить десяток возможных поводов для эскалации. Тут и стремление президента Зеленского укрепить свою поддержку в стране и возвратить внимание Запада. И попытка Кремля заставить Киев начать реализовывать самоубийственное для него Минское соглашение.

Можно продолжать гадать, что спровоцировало обострение. Важнее осознать причину, которая не позволяет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Причина – в несовместимости структурных основ украинской и российской государственности. Украина может быть суверенным государством (этого хочет большинство украинцев), только дистанцируясь от России. Суверенитет означает движение Украины в Европу. «Гибридный» вариант государственности, при котором контролируемый Москвой Донбасс был бы интегрирован в Украину, превращает страну в «failed state» с российским ошейником.

В свою очередь Россия, сохраняя имперские настроения, не может смириться с украинским само-отсечением. Это лишает Россию роли стержня в евразийском пространстве. Уход Украины непереносим для российской элиты, которая вслед за президентом Путиным считает, что «русские и украинцы – один народ». Следовательно, отсечение части этого народа – удар по российскому государству.

Компромисс по Донбассу между Россией и Украиной может быть достигнут только за счет отказа одной стороны от основы своей государственности. Скорее даже- за счет переформатирования государства! К этому ни одна сторона не готова.

В этой ситуации устойчивое перемирие между Украиной и непризнанными республиками призрачно. Причем, все участники мирного процесса – Германия, Франция, Россия и Украина- проявляют разное понимание Минских договоренностей, которые стали восприниматься, как прикрытие невозможности договориться.

Безопасность и территориальная целостность Украины могут быть гарантированы только ее интеграцией в европейские пространство. Но к этому Европа не готова. Содействие, которое получает Киев от Запада, недостаточно для обеспечения безопасности Украины. Но достаточно для поддержания враждебности России, которая воспринимает суверенитет Украины, как угрозу, а Украину – как поле сдерживания Запада.

Сокращение ресурсов российской системы заставляет Москву активнее прибегать к силовой игре для поддержания державности. Украина остается для Кремля ключевым объектом силового шантажа.

Но шантаж демонстрацией силы требует соотнесения рисков и выгоды. Стратегический ущерб от превращения Украины в антагониста, превышает временную выгоду, которую Москва получает, тормозя развитие суверенной Украины.

Нынешнее обострение конфликта пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву.

Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая «конец Украины», теряет. Конечно, теряет и проигрывает. Укрепляется сомнение в способности Кремля улаживать конфликты цивилизованным способом и сохраняя достоинство. Агрессивность России вряд ли содействует доверию к ней со стороны соседних государств. Затрудняется возврат России к диалогу с западным миром. Между тем, этот диалог является средством поддержания российской глобальной роли. Формат «Осажденной крепости» губителен для мирового статуса России. России нужен диалог с Западом и для того, чтобы не остаться в одиночестве в тени поднимающегося Китая.

Еще одна неприятность для России – угроза, что сепаратистские режимы Донбасса будут шантажировать Москву, стравливая ее с Киевом и паразитируя на военном конфликте. Хвост вертит собакой – не такая уж редкость в политике.

Конечно, безучастно наблюдать за Украиной, которая выбросила в урну «минский маршрут», Кремль не может. Это удар и по державной гордости, и по самолюбию президента Путина. Но каждый угрожающий рык России, не приводя к желаемому результату, будет повышать градус эскалации. И будет затруднять выход из нее без ущерба для репутации России и ее международного потенциала.

Впрочем, это тупиковая ситуация и для Запада, который не может найти способ урегулировать конфликт в европейском регионе.

Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия.

Задача сегодня вернуться в Донбассе к перемирию и сосредоточиться на гуманитарных и экономических вопросах жизни населения по обе стороны противостояния. Речь идет о замораживании конфликта, а не о его политическом урегулировании.

А пока несовместимость России и Украины сохраняется, люди по обе стороны платят за нее кровью и жизнью.

Джерело: блог Лілії Шевцовой

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