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Зеленський заявив про подальше зняття санкцій проти РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський заявив про подальше зняття санкцій проти РФ
Після домовленостей у сфері енергетики можуть почати знімати й інші обмеження, зокрема щодо банківської системи
фото: Офіс президента України

Президент вважає, що після енергетичних домовленостей обмеження можуть почати скасовувати в банківській сфері, хімічній промисловості та щодо окремих росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив про ризик подальшого послаблення міжнародних санкцій проти Росії. На його думку, після домовленостей у сфері енергетики можуть почати знімати й інші обмеження, зокрема щодо банківської системи, хімічної промисловості та окремих громадян РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг президента.

«Я абсолютно в цьому впевнений. Будуть знімати санкції після газу, ще з чогось. Прийдеться все до банківської системи, окремих людей, хімічної промисловості», – сказав Зеленський.

Президент не уточнив, про які саме енергетичні домовленості йдеться та які країни можуть ініціювати подальше пом’якшення обмежень. Його заява стосується можливого розвитку подій, а не підтвердженого рішення про скасування санкцій.

Зеленський згадав про заморожені активи Росії
Окремо глава держави порушив питання заморожених російських активів. Він наголосив, що Україна потребує дипломатичної підтримки партнерів, аби домогтися використання цих коштів на користь України.

Київ зацікавлений у тому, щоб Росія не змогла повернути заморожені активи раніше, ніж буде вирішено питання їхнього використання для підтримки України. Зеленський раніше також заявляв, що повернення цих коштів є однією з цілей Москви.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів.

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Теги: росія санкції війна Володимир Зеленський переговори

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