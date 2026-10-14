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Другий найбільший банк США викрито на порушенні санкцій проти Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Другий найбільший банк США викрито на порушенні санкцій проти Росії
Bank of America погодився сплатити рекордний штраф
фото: azolalegal.com

Фінансову установу зобов’язали сплатити мільйонний штраф за ймовірні порушення кількох санкційних програм

Міністерство фінансів США оголосило про врегулювання справи щодо Bank of America через ймовірні порушення санкційних обмежень, зокрема проти Росії. Другий за величиною банк Сполучених Штатів погодився сплатити $11,6 млн у межах угоди з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними американського Мінфіну, йдеться про ймовірні порушення кількох санкційних програм, які стосуються Ірану, Росії, наркотрафіку та міжнародного тероризму. Угода стосується саме санкційних порушень, а не всіх претензій американських регуляторів до банку.

Окремо американська мережа боротьби з фінансовими злочинами оголосила про штраф у розмірі $1,2 млрд. Причиною стали недоліки в системі протидії відмиванню коштів і нездатність належним чином виявляти та повідомляти про ризики для національної безпеки США.

Серед таких ризиків американська влада назвала діяльність китайських мереж з відмивання коштів і незаконні фінансові операції на південно-західному кордоні Сполучених Штатів.

У межах окремого провадження Управління контролера грошового обігу США також наклало на банк цивільний штраф у розмірі $750 млн через неефективну програму дотримання законодавства про банківську таємницю та протидію відмиванню коштів.

За даними Мінфіну США, Bank of America визнав умисне порушення Закону про банківську таємницю 1970 року. Банк заявив, що працює над усуненням виявлених регуляторами недоліків, і наголосив, що вклав мільярди доларів у технології та персонал для боротьби з фінансовими злочинами.

Варто нагадати, що російський мільярдер Роман Абрамович міг приховувати свої статки та ухилятися від сплати податків за допомогою підроблених і датованих заднім числом документів. До підготовки фінансової звітності, у якій зникали мільярдні активи бізнесмена, була причетна кіпрська структура міжнародної аудиторської компанії Deloitte.

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Теги: санкції США війна банк

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