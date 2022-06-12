Слова Байдена про Зеленського. Чи важливо це зараз?
Наша спільна мета незмінна – спільна перемога над путінською Росією
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Джо Байден сказал, что Владимир Зеленский не хотел слышать его предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.
Так как все то ли устали, то ли расслабились, начался срач.
Давайте по порядку.
Да, Запад постоянно предупреждал о полномасштабном вторжении.
Да, украинская власть в него не верила. Об этом в интервью говорил Ермак в марте:
«Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили».
А Стефанчук в апреле:
«Відверто скажу, що до останнього ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна... Я реально говорю, до останнього ніхто не вірив».
Так что тут нет никакой новости.
Да, это было виктимное поведение.
Но нет, это не повод забывать о том, что война, на кону которой украинская государственность, еще не закончилась.
Сейчас линия фронта все еще движется не от нас, а к нам. Все остальное было или будет актуально в других временных промежутках.
Поэтому ничего не меняется. У нас есть общая цель – победа. Рекомендую направить энергию на ее приближение.
Джерело: блог Романа Шрайка