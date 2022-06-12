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    Думки вголос

    Слова Байдена про Зеленського. Чи важливо це зараз?

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Навряд чи Байден хотів нашкодити українцям своєю заявою - Слова Байдена про Зеленського. Чи важливо це зараз?
    Навряд чи Байден хотів нашкодити українцям своєю заявою
    фото з відкритих джерел

    Наша спільна мета незмінна – спільна перемога над путінською Росією

    Мовою оригіналу

    Джо Байден сказал, что Владимир Зеленский не хотел слышать его предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

    Так как все то ли устали, то ли расслабились, начался срач.

    Давайте по порядку.

    Да, Запад постоянно предупреждал о полномасштабном вторжении.

    Да, украинская власть в него не верила. Об этом в интервью говорил Ермак в марте:

    «Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили».

    А Стефанчук в апреле:

    «Відверто скажу, що до останнього ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна... Я реально говорю, до останнього ніхто не вірив».

    Так что тут нет никакой новости.

    Да, это было виктимное поведение.

    Но нет, это не повод забывать о том, что война, на кону которой украинская государственность, еще не закончилась.

    Сейчас линия фронта все еще движется не от нас, а к нам. Все остальное было или будет актуально в других временных промежутках.

    Поэтому ничего не меняется. У нас есть общая цель – победа. Рекомендую направить энергию на ее приближение.

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    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Слова Байдена про Зеленського. Чи важливо це зараз?