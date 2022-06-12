Німеччина заявила про намір допомогти Україні з експортом зерна

У Німеччині переконані, що за допомогою залізниці вдасться вивезти 10 млн тонн українського зерна

Німецькі чиновники планують посприяти налагодженню експорту зерна із України залізницею

Уряд Німеччини планує створити грошовий фонд для прискорення експорту українського зерна. Про заявив уповноважений уряду із залізничних перевезень Міхаель Тойрер це в інтерв'ю Handelsblatt.

За словами німецького чиновника, зараз уряд країни обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів, в яких планують перевозити українське зерно. При цьому німці хочуть допомогти з наданням терміналів для навантаження зерна на українському кордоні.

«Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду», – заявив Тойрер.

Представник уряду Німеччини також додав, що у найкращому разі з 23 млн тонн зерна, яке знаходиться в Україні, за допомогою залізниці вдасться вивезти лише 10 млн тонн.

Як відомо, Росія заблокувала в українських портах експорт понад 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки, закликав виключити Росію із ФАО – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Зеленський наголосив, що блокування Росією українського аграрного експорту ставить сотні мільйонів людей під загрозу нестачі продовольства чи й голоду.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

Додамо, що кілька тижнів тому міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів, що альтернативи українському зерну немає – тож, якщо не розблокувати одеський порт, у світі розпочнеться продовольча криза.

Читайте також: