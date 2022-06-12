Папа Римський нарешті визнав: українцям потрібна летальна зброя

Папа Франциск погодився, що Україна має право на самозахист

Папа Римський Франциск визнав, що Україні необхідна зброя, аби оборонятися від Росії, яка веде проти нашої держави загарбницьку війну. Про це повідомив правозахисник Мирослав Маринович, який був присутній на зустрічі з Понтифіком.

Маринович нагадав, що Папі важко сприйняти важливість поставок летальної зброї до України. Водночас учасники зустрічі з Понтифіком нагадали йому, що Україна була першою країною, яка зреклася атомної зброї, й Росія гарантувала їй безпеку та територіальну цілісність. А насправді пішла проти нас війною. На 2014 рік Україна зменшила свою армію з пів мільйона до 150 тисяч, але це їй також тільки зашкодило. Тому, як наголосили учасники зустрічі з Папою, сьогодні Україна має право захистити себе.

«На що Папа підтвердив, що народ, як і окрема людина, має право на самозахист, інакше може уподібнитися самогубцеві», – розповів Маринович.

Правозахисник також розповів, що вислухавши представників України на зустрічі, Папа перелічив усі свої кроки, які він зробив, виходячи зі свого однозначного прагнення підтримати українців, що стали жертвою цієї жорстокої і несправедливої війни. Понтифік нагадав, що у перший же день війни він зателефонував президенту України Зеленському, пішов до російського посольства, щоб цим нестандартним кроком привернути увагу світу, намагався приїхати до Москви, щоб поговорити з Путіним і закликати до припинення війни, але отримав відмову, приймав не раз українських дітей, звертався до італійців про їхній моральний обов’язок підтримати українських біженок-матерів, двічі посилав кардиналів до України – причому не тому, що не хотів поїхати сам, а щоб засигналізувати про свою увагу до проблем України, а також відмовився від зустрічі з патріархом Московським Кирилом у Єрусалимі, як було попередньо погоджено.

Зазначимо, що Папа Римський 8 червня прийняв українську делегацію у Ватикані та висловив повну підтримку членству України в ЄС.

Нагадаємо, під час зустрічі зі 160 школярами з усієї Італії в рамках регулярної ініціативи «Дитячий потяг», Папа Римський Франциск висловив бажання поїхати до України.

Раніше Папа Римський Франциск закликав зняти блокаду експорту пшениці з України, заявивши, що основні продукти харчування не повинні використовуватися «як зброя війни».