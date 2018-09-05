Стояти на біржі праці вигідніше, ніж працювати

Сергій Копанічук Глава профспілки газорозподільних компаній України

Сергій Копанічук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: volynpost.com

«Виростити» потрібні кадри на зарплату трохи більшу ніж 6 тисяч гривень - просто неможливо

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Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: пособие по безработице превышает зарплату квалифицированного работника газораспределительной компании.

Массовый отъезд квалифицированных работников в страны Европы - это уже не заметка в газете или телесюжет. Это реалии, которые влияют на работу сотен, если не тысяч компаний в Украине. Сегодня десятки газораспределительных предприятий в Украине не могут заполнить сотни вакансий.

«Вырастить» нужные кадры на зарплате чуть более 6 тысяч гривен – просто невозможно. Через несколько лет сети некому будет обслуживать. И это не фигура речи ли преувеличение, а буквально.

За последние три года газораспределительные компании по всей Украине потеряли в общей сложности 20 тысяч сотрудников. Только в этом году из них уволилось 5,5 тысяч человек. Это десятки тысяч специалистов, которые отчаялись работать за 200 евро в месяц. Они либо покинули отрасль, либо вовсе покинули Украину. В ближайшей Польше слесарь 5-го разряда сегодня может рассчитывать на 700-800 евро.

Что может предложить им Украина? Сегодня средняя зарплата в газораспределительных предприятиях составляет 6 630 гривен. При том, что средняя зарплата в промышленности – уже перешагнула 9 300 грн, а в энергетике – 10 000 грн. С таким предложением газовики проигрывают борьбу за персонал не только зарубежным, но и украинским работодателям. На эти деньги нельзя нанять даже водителей. Но облгазы не в праве повысить зарплаты собственному персоналу. Для этого нужно решение НКРЭКУ.

Регулятор должен предусмотреть средства на повышении оплаты труда в тарифе на распределение газа. Однако, тарифы на доставку газа были утверждены еще в конце 2016 года и с тех пор не пересматривались. За это время только минимальная зарплата повышалась два раза, я уже не говорю об инфляции.

Сегодня облгазы в среднем по Украине получают 51 копейку с почти семи гривен, которые платит за газ потребитель. Этих средств якобы должно хватать на поддержание работы сетей, аварийно-диспетчерской службы, установку счетчиков и множество других вопросов. Но этих средств объективно не хватает. И не хватает уже давно.

Газораспределительные компании неоднократно предоставляли в НКРЕКП расчеты и обоснование необходимых затрат, проводили общественные слушания. Писали письма президенту, премьер-министру, главе НКРЕКП с просьбой помочь решить проблему оплаты труда работников отрасли и установить экономически-обоснованные тарифы. Но величина тарифа на доставку газа, те самые 51 копейки, так и не изменились.

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, сейчас потребитель платит 51 копейку за доставку газа, содержание сетей и работу 50 тысяч человек. При этом НАК «Нафтогаз Украины» получает около пяти гривен из семи, а сам никакой работы не производит.

За прошедшие годы общество свыклось с мыслью, что труд наемных менеджеров стоит дорого. Но ни регулятор, ни общество не хочет слышать о достойных зарплатах для людей, от работы которых зависит ежедневный комфорт в их домах. К сожалению, сейчас этот вопрос стал слишком политизированным. Но с каждым днем он, увы, будет приобретать все более бытовой характер.

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