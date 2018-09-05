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    У Києві стартував конкурс на кращого велопрацедавця

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    У Києві стартував конкурс на кращого велопрацедавця

    Мета конкурсу «Велопрацедавець-2018» – популяризація їзди велосипедом у місті

    Роботодавців із офісами у Києві та містах-супутниках запрошують до 1 жовтня 2018 року подавати заявки на конкурс «Велопрацедавець року», який відзначає найбільш зручні для користувачів велосипеда офіси. Про це повідомила на брифінгу громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва», яка є організатором конкурсу.

    «Перемогу в конкурсі та кубок Велопрацедавця-2018 отримає компанія, організація чи установа, що пропонує найкомфортніші велоумови для співробітників: щонайменше встановила велопарковку, має місце для переодягання та душ і заохочує співробітників їздити велосипедом на роботу. Мета конкурсу «Велопрацедавець-2018» – популяризація їзди велосипедом у місті та впровадження корпоративної велокультури, яка зміцнює здоров’я співробітників, скорочує кількість лікарняних і підвищує рівень працездатності. Компанії також проявляють свою активну позицію на шляху до комфортного міста», – заявила координаторка конкурсу «Велопрацедавець 2018» Маріанна Маршаленко.

    Брифінг відбувся біля велопарковки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України – першого учасника конкурсу в 2018 році.

    У 2018 році конкурс проходить вдев’яте. Церемонія нагородження конкурсу «Велопрацедавець-2018» відбудеться 18 жовтня в Американському домі у Києві.

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