Київський «Будівельник» повинен виплатити солідну суму своєму колишньому баскетболісту
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Клуб винен більше 100 тисяч доларів Блейку Ейхерну
Баскетбольний арбітражний трибунал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) зобов’язав БК «Будівельник» виплатити американському розігруючому Блейку Ейхерну борг по зарплаті з відсотками.
Сума складає 111,5 тисяч доларів, повідомляє офіційний сайт FIBA.
З урахуванням компенсації судових витрат, сума досягла 130 тисяч доларів.
Ейхерн виступав за «Будівельник» у сезоні-2013/14 і залишив команду у квітні 2014 року саме через борги по зарплаті.
Тоді у київському клубі заявляли, що заборгованість є незначною та стала формальним приводом для звільнення.
У 2015 році захисник завершив ігрову кар’єру.
Наразі він є головним тренером дочірньої команди «Сан-Антоніо» у D-лізі, яка стала чемпіоном минулого сезону.
Джерело: ukrbasket.info