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    Київський «Будівельник» повинен виплатити солідну суму своєму колишньому баскетболісту

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    Блейк Ейхерн (з м'ячем). Фото УНІАН - Київський «Будівельник» повинен виплатити солідну суму своєму колишньому баскетболісту
    Блейк Ейхерн (з м'ячем). Фото УНІАН

    Клуб винен більше 100 тисяч доларів Блейку Ейхерну

    Баскетбольний арбітражний трибунал Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) зобов’язав БК «Будівельник» виплатити американському розігруючому Блейку Ейхерну борг по зарплаті з відсотками.

    Сума складає 111,5 тисяч доларів, повідомляє офіційний сайт FIBA.

    З урахуванням компенсації судових витрат, сума досягла 130 тисяч доларів.

    Ейхерн виступав за «Будівельник» у сезоні-2013/14 і залишив команду у квітні 2014 року саме через борги по зарплаті.

    Тоді у київському клубі заявляли, що заборгованість є незначною та стала формальним приводом для звільнення.

    У 2015 році захисник завершив ігрову кар’єру.

    Наразі він є головним тренером дочірньої команди «Сан-Антоніо» у D-лізі, яка стала чемпіоном минулого сезону.

    Джерело: ukrbasket.info

    борг зарплата чемпіонат України баскетбол
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