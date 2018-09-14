Росію вже ніхто не боїться. У неї навіть немає репутації

Здавалося б, непомітна річ: репутація країни. Погано, коли вона жахлива. Але коли нульова - це катастрофа. Це означає обнуління самої держави

Никто больше не верит МИДу, а от имени Путина только морщатся, словно козявку из носа вынули (прямо по вербальному Вовочке!) и предъявили…

«Россия заявила»?.. Я вас умоляю, что там может заявить эта фрикесса? Россия, б…ть, заявила. Даже не смешно.

И не убийца, и не монстрилла, а так — клоунесса злобная Мухосранского пошиба, которую уже никто и не боится, а просто презирают. А скоро еще и погонят отовсюду ссаными тряпками.

А вы всё — Скрипали, Боширов, Петров, Симоньяниха…

Да плевать. Ноль — он и есть ноль. Покатается перекати-полем по информагентствам на забаву публике, да и укатится недоразумением за горизонт. И никто о нем после исчезновения не вспомнит. И воздух чище станет, ибо ноль этот еще и фекалиями вонял — аж глаза слезились.

Нет репутации. И государства нет. А что есть? — пустота. Вакуум глупости.

Джерело: inforesist

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