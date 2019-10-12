Пресмарафон Зеленського: новаторський формат виявився порожнім за змістом

Володимир Зеленський поводився по-акторськи, граючи роль простого хлопця з Кривого Рогу

Інформаційний фастфуд від Володимира Зеленського

Якби півроку тому хтось сказав, що свою першу велику пресконференцію лідер України Володимир Зеленський проведе на фудкорті, це сприйняли б як невдалий жарт. Президент, бургери і кола!? Попередники Зеленського поводилися як напівбоги, вершителі доль, яких вже точно не зустрінеш на фудкорті. Колишній комік же порушив всі канони, зробивши очевидним, щонайменше, одне: українська політика вже не буде такою, як раніше. Принаймні, за формою.

Пресконференція Зеленського за правилами розминки КВН

Для спілкування Володимира Зеленського з журналістами Офіс президента вибрав Kyiv Food Market - нещодавно відкритий майданчик в центрі української столиці. Кожні півгодини для розмови з главою держави за стіл сідало від семи до десяти осіб. Своє спілкування з журналістами Зеленський модерував сам. Пресмарафон в стилі розминки КВН дозволив президенту відчувати себе на своєму полі. Так, на деякі питання Зеленський відповідав запитаннями. Пам'ятаєте, як це відбувається у Маслякова? Ось точно так само, тільки за участю глави держави.

Під час пресмарафону президент України зруйнував головний міф про себе: що він боїться спілкування з пресою. Виявилося, Зеленський вчиться тримати удар, вже досить непогано спілкується українською (незнанням мови йому дорікали під час передвиборної кампанії) і іноді навіть дає конкретні відповіді на конкретні питання. Так, в його інтонаціях і жестах все ще багато акторської манірності. Так, на солідній пресконференції він, можливо, був би непереконливий і часом, можливо, смішний. Але на фудкорті Зеленський виглядав природно. На тлі бургерів і піци його скромні пізнання у внутрішній і зовнішній політиці виглядали органічно: не боги горшки ліплять, і не вони керують державами.

Цей формат довів, що президентська команда дуже тонко відчуває виборців. Очевидно, що люди хочуть бачити в президенті простого хлопця з народу, інакше б Зеленський ніколи не вийшов на фудкорт.

Зеленський про Путіна, «формулу Штайнмаєра» і капітуляцію України

Утім, відповіді Зеленського на сотні запитань від українських та іноземних журналістів так і не дали повного уявлення про його політику. Багато уваги було приділено роботі фракції «Слуга народу» в Раді, «формулі Штайнмаєра», майбутньому Донбасу, спілкуванню президента з Коломойським, Трампом і Путіним. Зеленський стояв на своєму: ніхто на нього не тиснув, не тисне і тиснути не буде, а капітуляції України - чого бояться критики «формули Штайнмаєра» - не буде. Правда, президент так наполегливо це повторював, що досяг зворотного ефекту.

Досить дивно було почути від Зеленського, що після приходу до влади йому акуратно пояснили, що не президент, а правоохоронні органи і суд вирішують, хто повинен «сісти». Уявляєте, людина балотувалася на посаду глави держави, провела виборчу кампанію, виграла вибори, а ось у повноваженнях президента і інших гілок влади так і не розібралася. Ось і зараз, через чотири місяці після інавгурації, глава держави як і раніше заявляє, що очікує «посадок» до 1 листопада (маються на увазі колишні чиновники, яких підозрюють у порушенні законодавства. - Ред.).

Загалом же Зеленський справив враження людини, яка щиро бажає змінити країну, але не зовсім знає, як це зробити. Так, він намагається вчитися. Але ось ці його щирість, дитяча безпосередність і незнання у багатьох питаннях може дорого обійтися Україні. Особливо під час війни.

Що спільного у Зеленського і Путіна?

Пресмарафон Володимира Зеленського багато хто порівнює зі спілкуванням Володимира Путіна з журналістами і жителями Росії. Але, на відміну від свого північно-східного колеги, український президент виявився живою людиною, яка зіткнулася з реальними питаннями представників ЗМІ, а не заготовками його адміністрації. Про манеру Путіна нагадували хіба що прості українці, які «несподівано» з'являлися на фудкорті і просили «царя» про допомогу - виглядало це досить постановочно.

Так, Володимир Зеленський поводився по-акторськи, граючи роль простого хлопця з Кривого Рогу. Робив він це, звичайно, не для журналістів, а для своїх виборців. Це не жарт - 14 годин прямого ефіру по усім новинним каналам! Про це не міг мріяти навіть телевізійний герой Зеленського Василь Голобородько.

Президент розуміє, що його адміністрація медійно програла в ситуації з «формулою Штайнмаєра», яка передбачає вибори на непідконтрольних територіях Донбасу і особливий статус регіону. Десятки тисяч українців вийшли через це на акції протесту. Тепер Зеленський намагається надолужити втрачене, але робить це трохи незграбно. Колишній комік, як і раніше, хоче подобатися глядачеві. Адже попереду дострокові місцеві вибори, які повинні відбутися навесні 2020 року. Зеленський знає: без його особистого високого рейтингу перемоги на них у «Слуги народу» не буде.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»