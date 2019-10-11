Рішення суду. Мільйон пожертв, отриманих Гриценком на минулих виборах, конфіскують до держбюджету



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Екскандидат в президенти України Анатолій Гриценко Фото: Главком

Правопорушення було виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата Гриценка

Деражнянський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення про конфіскацію 1 млн 150 тис. грн внеску, здійсненого з порушенням на підтримку кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка.

Про це 11 жовтня повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Розглянувши матеріали, що надійшли від НАЗК щодо притягнення до відповідальності фізичної особи, яка порушила встановлений порядок надання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації кандидата на пост президента України, суд визнав особу винною із застосуванням штрафу у 1190 грн та конфіскації на користь держави всієї суми внеску», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, а саме надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата на пост президента Анатолія Гриценка з порушенням встановленого законом порядку надання внеску (наявність податкового боргу на момент здійснення внеску), виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата.

Постанова суду набрала законної сили.

Відповідно до частини третьої статті 43 ЗУ «Про вибори президента України», забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост президента України особам, які відповідно до ЗУ «Про політичні партії в Україні» не мають права здійснювати внески на підтримку партій. Згідно з положенням пункту 8 частини першої статті 15 зазначеного закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Нагадаємо, влітку Обухівський районний суд Київської області ухвалив рішення про конфіскацію незаконного внеску до виборчого фонду кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Сума конфіскації становить понад 140 тисяч гривень.

До слова, раніше лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко закликав лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка «припинити істерику» і сказав, що не в курсі, про що говорить Гриценко, заявляючи, що «обламає рога» йому.

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