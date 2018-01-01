Саакашвілі в Україні: довгі проводи, короткі зустрічі

Вигнанням Саакашвілі з України його історія в українській політиці не завершується

Те, про що впродовж останніх двох місяців невтомно говорив Міхеіл Саакашвілі, сталося. 12 лютого він був видворений з України в Польщу. Спецпризначенці Державної прикордонної служби схопили екс-президента Грузії в ресторані «Сулугуні» в центрі Києва і літаком відправили в країну, з якої він в'їхав на територію

На нас чекає ще довгий серіал за участю Саакашвілі в Україні

Вигнанням Саакашвілі з України його історія в українській політиці не завершується

Те, про що впродовж останніх двох місяців невтомно говорив Міхеіл Саакашвілі, сталося. 12 лютого він був видворений з України в Польщу. Спецпризначенці Державної прикордонної служби схопили екс-президента Грузії в ресторані «Сулугуні» в центрі Києва і літаком відправили в країну, з якої він в'їхав на територію України після позбавлення його українського громадянства. Блискавична операція, яку організував офіційний Київ, залишила більше запитань, ніж дала відповідей. І головне з них - як тепер звинувачений в участі в спробі державного перевороту в Україні відповідатиме за це в суді?

«Маски-шоу» в стилі 90-х

Затримання Саакашвілі в центрі української столиці провели в стилі «маски-шоу» 90-х. Кілька мікроавтобусів із озброєними людьми під'їхали до ресторану, де перебував політик. Всередині ті, не гребуючи лайливими виразами, поклали на підлогу охоронців. Потім - перегони по Києву, зав'язані очі затриманого, вертоліт в аеропорт Бориспіль і чартер на Варшаву. Якби це було не затримання екс-президента Грузії, який взагалі-то ні від кого і не ховався, то можна було б подумати, що в українській столиці проводили затримання терориста міжнародного масштабу.

Уся ця показова акція силовиків супроводжувалася мовчанням самої влади. Три години годі було зрозуміти, в чиї ж руки потрапив Саакашвілі - СБУ, ФСБ чи МВС. Але навіть і після того, як з'явилася офіційна інформація про видворення екс-президента Грузії з України, ніхто так і не пояснив, чому ця процедура мала такий жорсткий характер. Саакашвілі - колишній президент, людина, яку знають у світі, а з ним вчинили, як з карним злочинцем-рецидивістом - пов'язку на очі і геть з країни.

Цілком зрозуміло, що влада побоювалася реакції соратників Саакашвілі. Вони могли перешкодити видворенню екс-президента. Всі ми пам'ятаємо, як торік в грудні його прихильники заблокували мікроавтобус, в якому СБУ намагалося доставити Саакашвілі в СІЗО. Але викрадення з ресторану продемонструвало, що нинішня влада намагалася позбутися його з поспіхом, навіть не давши йому можливості зібрати речі. З таким поспіхом намагаються спекатися або трупа, або небажаних свідків.

Навіщо це потрібно президенту Порошенку?

Останні півроку протистояння між українською владою і екс-президентом Грузії явно не мало логіки. У липні президент Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, яке сам власноруч йому і надав. Потім була тривала історія з поверненням Міхо в Україну, прорив через кордон і вояжі екс-президента по країні. Піком цього протистояння стало звинувачення Саакашвілі в співучасті в підготовці державного перевороту на гроші одного з бізнесменів з оточення Януковича - Сергія Курченка, СІЗО та нескінченні суди, в яких екс-президент Грузії намагався довести свою невинуватість.

Історія з Саакашвілі, яка завершилася його видворенням з країни, була схожа на спробу Петра Порошенка виправити свою помилку із запрошенням екс-президента Грузії в Україну. В результаті все це перетворилося на фарс, де Саакашвілі втікає по дахах від спецназу, арештами-звільненнями головного героя, маршами-протестами на вулицях Києва. Все, що в останні півроку українська влада робила з Міхеілом Ніколозовичем, виглядало незграбно й кумедно. Причому переслідуваний не дуже відрізнявся від своїх переслідувачів.

Якби Петро Порошенко не встрявав у авантюру з позбавленням Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, навряд чи б екс-президент Грузії став на чолі протестів у центрі Києва. Особиста боротьба Порошенка проти Саакашвілі перетворила останнього в політика, який тепер сприймається частиною українців як альтернатива нинішній владі. Видворення - це далеко не кінець кар'єри Саакашвілі як політика в Україні. Швидше навпаки - з його вигнанням найцікавіший етап в його кар'єрі тільки починається. І хто знає, яким буде повернення колишнього президента Грузії в Україну.

Він обіцяв повернутися

Видворення Саакашвілі, який підозрюється в скоєнні особливо тяжкого злочину - підготовці державного перевороту, звичайно ж, вимагає оцінки Генеральної прокуратури України. Чи, принаймні, пояснення. Чому людину, про яку Генпрокурор Юрій Луценко говорив, як про злочинця, чартерним рейсом відправили до Варшави? Чи не означає це, що ГПУ бракує доказів провини Саакашвілі? Навіщо потрібен був такий поспіх з видворенням? І як, даруйте, після завершення слідства має тепер чинити Україна? Вимагати від Польщі видачі видвореного екс-президента?

Найголовніше: якщо хтось в Україні сподівається, що з видворенням Саакашвілі в Польщу вдасться спекатися його впливу на акції протесту в Києві, то він дуже помиляється. Ще невідомо, де Міхо більш небезпечний - в Україні чи за її межами. Те, що сталося з колишнім президентом Грузії в Києві, це ж не лише внутрішня справа України. У Саакашвілі збереглася репутація на Заході і, очевидно, до його оцінок української влади там теж будуть прислухатися. Та й сам екс-президент, перебуваючи вже в Варшаві, пообіцяв повернутися в Україну.

Упевнений, що на нас чекає ще довгий серіал за участю Саакашвілі в Україні. Тут у нього залишилися соратники, тут у нього - політична партія. Тут - люди, які готові виходити на акції протесту проти теперішньої влади. І навряд чи так просто екс-президент Грузії поступиться президенту Порошенку. Для Саакашвілі тепер принципово важливо повернутися в Україну на «білому коні» і довести свою невинуватість. Навіть якщо ці докази нинішній українській владі й не потрібні.

Джерело: Deutsche Welle

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