У Болівії стався теракт, є жертви
- Сьогодні, 08:44
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Це вже другий вибух за кілька днівУ болівійському місті Оруро в ніч на середу, 14 лютого, стався вибух. Про це повідомляє видання Infobae.
Як повідомляє поліція, в результаті інциденту загинули чотири людини, ще більше десяти отримали поранення і були шпиталізовані.
Відзначається, що другий вибух стався неподалік від місця минулої події. За словами міністра внутрішніх справ Болівії Карлоса Ромеро, найближчим часом поліція повідомить, чи є зв'язок між цими двома подіями.
Зазначається, що поліція затримала трьох підозрюваних.
Президент Болівії Ево Моралес висловив співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.