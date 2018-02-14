У Болівії стався теракт, є жертви

Це вже другий вибух за кілька днів

У болівійському місті Оруро в ніч на середу, 14 лютого, стався вибух. Про це повідомляє видання Infobae. Як повідомляє поліція, в результаті інциденту загинули чотири людини, ще більше десяти отримали поранення і були шпиталізовані. Відзначається, що другий вибух стався неподалік від місця минулої події. За словами міністра внутрішніх справ



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Це вже другий вибух за кілька днів

У болівійському місті Оруро в ніч на середу, 14 лютого, стався вибух. Про це повідомляє видання Infobae

Як повідомляє поліція, в результаті інциденту загинули чотири людини, ще більше десяти отримали поранення і були шпиталізовані.

Відзначається, що другий вибух стався неподалік від місця минулої події. За словами міністра внутрішніх справ Болівії Карлоса Ромеро, найближчим часом поліція повідомить, чи є зв'язок між цими двома подіями.

Зазначається, що поліція затримала трьох підозрюваних.

Президент Болівії Ево Моралес висловив співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.