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    У Болівії стався теракт, є жертви

    Це вже другий вибух за кілька днів
    У болівійському місті Оруро в ніч на середу, 14 лютого, стався вибух. Про це повідомляє видання Infobae. Як повідомляє поліція, в результаті інциденту загинули чотири людини, ще більше десяти отримали поранення і були шпиталізовані. Відзначається, що другий вибух стався неподалік від місця минулої події. За словами міністра внутрішніх справ
    • Сьогодні, 08:44
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    Це вже другий вибух за кілька днів

    У болівійському місті Оруро в ніч на середу, 14 лютого, стався вибух. Про це повідомляє видання Infobae.

    Як повідомляє поліція, в результаті інциденту загинули чотири людини, ще більше десяти отримали поранення і були шпиталізовані.

    Відзначається, що другий вибух стався неподалік від місця минулої події. За словами міністра внутрішніх справ Болівії Карлоса Ромеро, найближчим часом поліція повідомить, чи є зв'язок між цими двома подіями.

    Зазначається, що поліція затримала трьох підозрюваних.

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    У Болівії стався теракт, є жертви
    У Болівії стався теракт, є жертви
    У Болівії стався теракт, є жертви

    Президент Болівії Ево Моралес висловив співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.

    вибух МВС теракт міністр розслідування президент поліція
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