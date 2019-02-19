Вбивство Гандзюк стало розмінною монетою у політичній боротьбі

Учасники акції в Києві під гаслом «Хто замовив Катю Гандзюк?» вимагають знайти винних у розправі над активісткою

Як швидко ми отримаємо - і чи взагалі отримаємо - відповідь на запитання, хто замовив вбивство Катерини Гандзюк, навряд чи хтось знає

Пізно вночі 15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера - 17 днів арешту із правом внесення застави. Генеральна прокуратура України звинувачує колишнього соратника Юлії Тимошенко в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Сам Мангер заявляє про причетність до вбивства генерала СБУ Данила Доценка. В умілих руках політтехнологів Петра Порошенка арешт Мангера може суттєво знизити президентський рейтинг Юлії Тимошенко, а справу Гандзюк - перетворити на розмінну монету в політичній боротьбі.

Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк

Історія Катерини Гандзюк - це історія про ту реальність, у якій зараз опинилися активісти в регіонах. Залякування, розстріли, обливання сірчаною кислотою (як це було у випадку з Гандзюк), кримінальні переслідування - ось аж ніяк не повний перелік закидів активістів на адресу місцевої влади не тільки в Херсоні, але і в Миколаєві, Одесі та інших містах країни. За останні півтора року по всій Україні сталося понад 40 нападів на громадських активістів,більшість із цих випадків досі не розслідувані.

Жорстокий напад на Гандзюк 31 липня 2018 року, який, за даними ГПУ, обійшлося замовникам у 5600 доларів, вражає своїм цинізмом. П'ятеро учасників АТО, які мають бойові нагороди, серед білого дня розправилися з 34-річною жінкою, обливши її сірчаною кислотою. Опіки виявилися смертельними - Катерина померла через кілька місяців.

Серед підозрюваних в організації цього моторошного злочину опинився голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер. Ще двох - голову обласної держадміністрації Андрія Гордєєва і його заступника Володимира Рищука - батько Катерини називає серед тих, хто міг бути причетний до розправи над його донькою. Перший донедавна був членом «Батьківщини» Юлії Тимошенко, двоє інших - представники «Блоку Петра Порошенка».

Сам же Мангер у суді заявив про причетність до вбивства Гандзюк і генерала СБУ Данила Доценка, одного з теперішніх керівників центрального апарату української спецслужби, яка безпосередньо підпорядковується президентові Порошенку. Саме з Доценком, як стверджує голова облради, і співпрацювала Катерина Гандзюк.

Генпрокуратура, яку очолює один із найближчих соратників Порошенка Юрій Луценко, висунула підозру тільки Владиславу Мангеру. Членів «Блоку Петра Порошенка» поки ніхто не чіпає. СБУ заперечує причетність Доценка до вбивства. Хоча, варто зауважити, у тому ж Херсоні, за інформацією активістів, партійці «Батьківщини» і «Блоку Петра Порошенко» чудово знаходять спільну мову. Там, де існують бізнес-інтереси, партійна символіка має досить умовне значення. Але тільки доти, доки це не стосується великої гри.

Арешт Мангера - удар по Юлії Тимошенко

Зараз арешт Мангера виглядає, перш за все, ударом по Юлії Тимошенко. Очолювана нею партія «Батьківщина» спершу стала на захист голови Херсонської облради, а потім поспішила виключити його зі своїх лав. Але чим би не завершилася це справа, очевидно, що для частини виборців Тимошенко буде асоціюватися із вбивством Катерини Гандзюк. Сама Юлія Володимирівна називає справу проти Мангера «свавіллям». Доведуть його провину чи ні, для політичного процесу це не так вже й важливо. Адже логічний ланцюжок «Вбивство Гандзюк-Мангер-Тимошенко» вже вибудований.

Щось подібне уже відбувалося 2009 року, коли Юлія Тимошенко вперше балотувалася на посаду президента України. Тоді за допомогою ЗМІ розкрутили так званий «педофільський скандал». Трьох народних депутатів України - соратників Юлії Володимирівни - звинуватили в розбещенні малолітніх дітей. Одним із фігурантів цієї історії був, до речі, теперішній політтехнолог Порошенка Віктор Уколов. Тоді цей гучний скандал луснув, як мильна бульбашка. Але «чорні» технологи досягли свого - Тимошенко програла президентські вибори.

Провину Мангера має довести суд. Але у цій справі важлива одна деталь. Інформація про можливу причетність до вбивства Гандзюк голови Херсонської облради і вищезгаданих керівників регіону з'явилася ще восени 2018 року. У грудні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що знає замовників вбивства херсонської активістки. Питання «Хто замовив Катю Гандзюк?» публічно ставили Петру Порошенко і Юлії Тимошенко друзі та соратники загиблої Катерини.

Але тільки через півроку надійшла відповідь генерального прокурора, який підтвердив підозри лише щодо Владислава Мангера. Якби Луценко був по-справжньому політично неупередженим, жодних питань не виникло б. Але за умов, коли генпрокурор веде публічну агітацію за Порошенка як кандидата у президенти, арешт Мангера виглядає не інакше як спроба знизити шанси Тимошенко бути обраною президентом України.

Хто замовив Георгія Гонгадзе?

Як швидко ми отримаємо - і чи взагалі отримаємо - відповідь на запитання, хто замовив вбивство Катерини Гандзюк, навряд чи хтось знає. Але варто нагадати, що за минулі 18 років ГПУ так і не змогла відповісти на запитання, за чиєю вказівкою вбили Георгія Гонгадзе.

Сотні експертиз, записи майора Миколи Мельниченка та суд над вбивцею журналіста не привели на лаву підсудних замовника цього страшного злочину. За іронією долі, саме нинішній генпрокурор Юрій Луценко на початку 2000-х був одним із організаторів акції «Україна без Кучми», яка розпочалася після вбивства Гонгадзе. Але навіть опинившись у кріслі головного прокурора країни, Юрій Віталійович так і не зміг чітко назвати ім'я замовника вбивства журналіста.

Хтось мені заперечить, мовляв, зараз не той час - громадськість не дасть слідству «заговорити» справу Гандзюк. Можливо, це і так. Але і сподіватися, що за нинішньої влади, частиною якої є можливі замовники вбивства херсонської активістки, будуть розставлені всі крапки над «і», на жаль, поки не доводиться. Для того, щоб отримати відповідь на запитання »Хто замовив Катю Гандзюк?» потрібні інші прокурори, для яких президентські вибори не є питанням життя та смерті. Потрібні прокурори, які здатні нарешті дати відповідь ще й на запитання, хто замовив Георгія Гонгадзе.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»