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    Думки вголос

    Чому не треба звинувачувати зовнішніх гравців в українських проблемах

    • Святослав Стеценко

      Військовий експерт

    • Розсилка
    Чому не треба звинувачувати зовнішніх гравців в українських проблемах

    Віруси хазійнують лише в організмі, який вже не життєздатний

    Перший. Ті, кого вже задовбало боротися за нарід, якому вони самі даром не здалися, бо нарід їх не підтримував і не підтримує, просто їдуть з України в інші країни, або плюють на невдячних і влаштовують своє життя тут. Зовнішні гравці всіляки хаббади, ротшильди, сороси, ватикан, старі європейські родини, шейхи, кітайська компартія і путіни домовляються і ділять сфери впливу на наших землях між собою. Землі нинішньої України стають світовою «сірою зоною», корисною всім зовнішнім гравціям. Позірні ознаки держави залишаться, але вони будуть лише вивіскою. У патріотично налаштованих українців буде шанс виокремити в цій зоні свою територію і будувати в ній українську ідентичність в постійному збройному протистоянні низької інтенсивності проти оточення і контролерів навколишніх територій. Такий шанс нічого не гарантує, лише можливість поборотися.

    Другий. Зовнішні гравці чомусь не домовляються, кримінал, реєстрові націоналісти отримують гроші і замовлення, починаються бунти і масове насильство, втрачається державне управління, Московія уводить «миротвочі контингенти» з свого боку, західні українскі землі самі просять увести віська Польщі, Угорщини, Румунії. На контрольованих Москвою землях здійснюється масова зачистка всіх проукраїнських руками місцевих колаборантів. У непримиренних з'являється нагода погуляти Україною в махновському стилі, а у разі успіху виокремити з хаосу якусь частину земель з проукраїнським населенням і будувати на них відносно невелику, але вільну і дуже мілітарну Україну.

    Я не вірю в те, що у «народу» «урветься терпець». У народу ніколи нічого не уривається, нарід не бореться і не опирається. Нарід нахиляється, йде у рабство або гине в голодоморах і концтаборах. Будь-який нарід, і українский не виняток. На тривалий опір і запеклу боротьбу здатна лише варна воїнів, тих, хто не продається, тих, хто не міняє честь на гроші. Нарід спорадично бере нетривалу участь в такій боротьбі лише тоді, коли варна воїнів домінує.

    PS. І не треба звинувачувати зовнішніх гравців, тому що бактерії і віруси хазійнують лише в організмі, який вже не життєздатний.

    Джерело: блог Святослава Стеценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці націоналісти
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