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    Думки вголос

    Чи спробує Володимир Путін повторити кульбіт Кім Чен Ина?

    Що може віддати Путін за зняття санкцій, відновлення контактів та збереження гри?
    Дивіться. Один з найогидніших диктаторів у світі, Кім – Третій ( у них диктаторство у спадок передається – і це ще огидніше), за наказом якого людей страчують сотнями, а мільйони під його ярмом голодують, маючи 11-ти годинний робочий день; братовбивця (старшому брату Ина в аеропорту столиці Малайзії двоє добре навчених
    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:11
    • Розсилка
    Кім Чен Ин
    Кім Чен Ин

    Що може віддати Путін за зняття санкцій, відновлення контактів та збереження гри?

    Дивіться. Один з найогидніших диктаторів у світі, Кім – Третій ( у них диктаторство у спадок передається – і це ще огидніше), за наказом якого людей страчують сотнями, а мільйони під його ярмом голодують, маючи 11-ти годинний робочий день; братовбивця (старшому брату Ина в аеропорту столиці Малайзії двоє добре навчених північнокорейським «службами» дівчат накинули на голову змочену в отруті хустку – і через кілька хвилин він помер); провокатор і шантажист всесвітнього масштабу, який місяцями тримав в страшній напрузі світ Бомбою і Ракетою (звідки вони у нього взялися – то окреме питання) – сенсаційно каже: все, миру-мир, ми заморожуємо ядерну програму і закриваємо ракетний полігон і взагалі, ми припиняємо Корейську війну, а вона триває уже майже 70 років… І весь світ йому аплодує, миттю забувши про те, хто він є, і ледве квітами не засипає.

    От-от, з ним зустрінеться сам Трамп, чий всесвітньовідомий Твіттер уже назвав колишнього корейського «жирного коротуна» - «хорошим хлопцем». У чудовиська Ина намалювалася непогана перспектива! Ви кажете шантаж? Та ні – це, виходить, називається не так, це така віднині політична стратегія, її до підручників з політології скоро включать! 

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    До чого це я? А як думаєте, не менш огидний Путін, який разом зі своєю РФ, летить в бетонну стінку, не може повторити подібний кульбіт? Схоже на те, що цілком може. І світ зітхне з полегшенням, і Трамп напише щось таке у Твіттері, що світ знову отетеріє… 

    Питання лише в тому, що до того все-таки віддасть і чого не віддасть Кім за звільнення від санкцій і дозвіл на нову гру, коли нею вже й не пахло? Тоді і Кремль буде, приміряти все це на себе, думати, як перед тим довести напругу до кипіння. А що може віддати Путін за те саме – за зняття санкцій, за відновлення контактів, за збереження гри? Ну, з Донбасом і Асадом все ясно. А Крим?

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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