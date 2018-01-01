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    Думки вголос

    Має стати правилом хорошого тону: звернулись українською – відповідай українською

    На ТБ і радіо – в рамках відведених квот, повна відмова від «Тарапуньок і Штепселів», себто двомовних за концепцією програм і фільмів
    Серіалів я не дивлюся. Аж днями упіймав себе на тому, що вечеряючи, став підвисати на фільмі «Школа», який в цей час дивиться моя теща. Ні, нічого особливого – сценарій типовий, видатної режисури і геніальної акторської гри теж не зафіксовано. Просто цей серіал – на 100% україномовний! Українською (не суржиком!) без жодних
    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:14
    • Розсилка
    Серіал &laquo;Школа&raquo;
    Серіал «Школа»

    На ТБ і радіо – в рамках відведених квот, повна відмова від «Тарапуньок і Штепселів», себто двомовних за концепцією програм і фільмів

    Серіалів я не дивлюся. Аж днями упіймав себе на тому, що вечеряючи, став підвисати на фільмі «Школа», який в цей час дивиться моя теща. Ні, нічого особливого – сценарій типовий, видатної режисури і геніальної акторської гри теж не зафіксовано. Просто цей серіал – на 100% україномовний! Українською (не суржиком!) без жодних домішок російської (для квоти чи «правди життя»!) тут говорять усі персонажі – учні, вчителі, батьки, всі, з ким вони взаємодіють по сценарію аж до випадкових перехожих…

    Не відпрацьовують квоти, не борються з чимось/кимось, не демонструють і нікому нічого не доводять, а просто живуть саме в такому середовищі. І це так дивно і незвично для нашого ТБ, що відірватися неможливо! А з іншого боку подивитися - писати про таке на 27-мому році незалежності – правда ганьба? Та якщо у нас таке кіно (телебачення, публічна сфера) почало з’являтися 20-25 років тому, то ми вже забули б, що таке «мовна проблема»!

    Мої пропозиції (для початку) щодо її вирішення.

    1. На ТБ і радіо – в рамках відведених квот, повна відмова від «Тарапуньок і Штепселів», себто двомовних за концепцією програм і фільмів.
    2. Не знаю, як це зробити, але було би добре, щоби серед російськомовних українців (незалежно від етнічного походження) поширилось обов’язкове правило хорошого тону: звернулись до тебе українською – відповідай українською.

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    телебачення кіно радіо українська мова серіал
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