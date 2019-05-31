Молодець Кім Че Ин - швидко розстрілює!

Чи не є оця швидка, безсудна то жорстока розправа образом того, чого уже, здається, автоматично вимагає наш «мудрий народ», електорат, тобто?

В КНДР страчено п’ятьох дипломатів. Ще в березні це було, а відомо стало лише тепер. Виявляється, це вони винні в провалі «ядерних» переговорів у лютому між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом... Ну, хто ще, запитується, може бути у такому винуватий аж до смертної кари?

З одного боку, режим – такий, як північнокорейський, – без подібних «інформприводів» обійтися не може. Йому необхідно підтримувати своє людожерське реноме і всередині країни, і ззовні. Цинічно-фантастичний привід для скоєння такого, як на погляд цивілізованого світу, злочину – справно працює на поставлену мету: нехай обурюються і ненавидять – головне, щоби боятися не забували.

Але тут ще про одне варто сказати. Чи не є оця швидка, безсудна то жорстока розправа образом того, чого уже, здається, автоматично вимагає наш «мудрий народ», електорат, тобто? Оці всі заклики - з бризканням скаженою слиною і виряченими очима - негайно покарати, засудити, посадити, повернути смертну кару (для когось, звісно, не для себе)… Який там суд? Знаємо ми ваші «суди»! До стінки, на шибеницю, на плаху!

...Не вбачаєте паралелей? А я вбачаю. Це пре назовні та сама тоталітарна свідомість, яка пригнічує мільйони корейців і на якій тримається найабсурдніший режим у сучасному світі. А у нас, виходить, теж таке є – ось воно! Так, наразі, у полегшеній формі, розбавлене тими, хто розуміє, прогнозує наслідки, категорично проти; полегшене плюралізмом та свободою слова. Але будьмо пильними! 73% все-таки…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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