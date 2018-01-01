Справа Гужви: дивні питання

Трошки забули подовжити застережний захід

Не мав сьогодні можливості слідкувати і тому не знаю точно – що, так ніхто і не дав офіційно пояснення, як це так підозрюваний Гужва опинився в Австрії і ще й політичного притулку там попросив? «Забули» аж з 6 січня подовжити застережний захід? Як це? Ніхто не пояснює? А де слідчий, а хто він, а хто прокурор? А на допити Гужву

Як підозрюваний Гужва опинився в Австрії?

Трошки забули подовжити застережний захід

Не мав сьогодні можливості слідкувати і тому не знаю точно – що, так ніхто і не дав офіційно пояснення, як це так підозрюваний Гужва опинився в Австрії і ще й політичного притулку там попросив?

«Забули» аж з 6 січня подовжити застережний захід? Як це? Ніхто не пояснює? А де слідчий, а хто він, а хто прокурор? А на допити Гужву викликали?

Я стомився не те що від конкретно цих запитань – я уже стомився їх – однакові – ставити. Тим більше, що відповіді відомі. Ніхто нічого не забув, це все погоджено, вкючно з прикордонним контролем. Просто одним скандалом більше, одним менше.. Це вже статистика… Думати, писати і говорити про все це - гидко.



Боже, дай трохи розради і ще терпіння тим, хто зробив Майдан.

Джерело: Блог Сергія Тихого

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