У Мінських угод давно минув термін придатності. Їх уже не можна виконувати

Мінські угоди зразка 2014-2015 р.р. вже й модернізувати не можна, їх треба розробити і узгодити по-новому, з урахуванням нинішніх реалій

Не виконувався той «Мінськ» відомо з чиєї вини – не розпускалися незаконні збройні формування, не повертався контроль над кордоном, озброєння не виводилось

В 2014 році треба було Мінські угоди виконувати, коли вони були підписані. Ну, в першій половині 2015-го, коли було підписано Мінськ-2. А тепер що ж…

5 років минуло. Тисячі людей полягли. Регіон зруйновано вщент – економіка, правове підґрунтя (власність, передусім), соціальна сфера. Порушено все, що тільки могло бути порушене. Загалом, ситуація на Донбасі змінилася докорінно, як її тепер можна залікувати, виконуючи те, що було підписано п’ять «світлових» років тому?

А не виконувався той «Мінськ» не з вини України, а відомо з чиєї – не розпускалися незаконні збройні формування, не повертався контроль над кордоном, озброєння не виводилось. А Україна - навіть закон «про особливий статус прийняла», дію якого, до речі, до кінця поточного року продовжено. Це зафіксовано все.

Однозначний висновок: Мінські угоди зразка 2014-2015 р.р. вже й модернізувати не можна, їх треба розробити і узгодити по-новому, з урахуванням нинішніх реалій. От саме на цих аргументах і логічних побудовах могла би базуватися українська позиція на Нормандській зустрічі-2019.

Риторичних запитань ставити не буду…

Джерело: Блог Сергія Тихого

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