Медведчук має зустрічатися зі слідчим у СІЗО, а не з президентом у його маєтку
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Розсилка
Мало написати «Геть від Москви» на білл-бордах
Доки Медведчук замість зустрічей із слідчими в СІЗО легко зустрічається з президентом у його маєтку, казати про реальну боротьбу з реваншем не доводиться.
Мало написати «Геть від Москви» на білл-бордах. Для того, щоби нація повірила у щирість цих передвиборчих лозунгів треба викорінити Москву і московські практики потаємних «тьорок» із свого життя і з життя країни. Тільки реальні справи - реальна, а не декларативна євроатлантична інтеграція, реальне викоренення агентів кремлівського впливу, реальна зачистка економіки від російських схем, реальна боротьба з проросійським капіталом на медіа.
Тільки такі реальні справи доведуть, що на цей раз президент спромігся дотриматись своїх обіцянок «не словом, а ділом». Армія потребує підтримки не стільки через меседжі кампанії. Скільки через конкретні дії. І убезпечити Україну зможе тільки відсутність ворога у тилу.
Інакше не повірять. Не повірять і будуть праві у своїй зневірі.
Джерело: блог Сергія Висоцького