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    Думки вголос

    Медведчук має зустрічатися зі слідчим у СІЗО, а не з президентом у його маєтку

    • Сергій Висоцький

      Народний депутат

    • Розсилка
    Віктор Медведчук - Медведчук має зустрічатися зі слідчим у СІЗО, а не з президентом у його маєтку
    Віктор Медведчук

    Мало написати «Геть від Москви» на білл-бордах

    Доки Медведчук замість зустрічей із слідчими в СІЗО легко зустрічається з президентом у його маєтку, казати про реальну боротьбу з реваншем не доводиться. 

    Мало написати «Геть від Москви» на білл-бордах. Для того, щоби нація повірила у щирість цих передвиборчих лозунгів треба викорінити Москву і московські практики потаємних «тьорок» із свого життя і з життя країни. Тільки реальні справи - реальна, а не декларативна євроатлантична інтеграція, реальне викоренення агентів кремлівського впливу, реальна зачистка економіки від російських схем, реальна боротьба з проросійським капіталом на медіа.

    Тільки такі реальні справи доведуть, що на цей раз президент спромігся дотриматись своїх обіцянок «не словом, а ділом». Армія потребує підтримки не стільки через меседжі кампанії. Скільки через конкретні дії. І убезпечити Україну зможе тільки відсутність ворога у тилу. 

    Інакше не повірять. Не повірять і будуть праві у своїй зневірі. 

    Джерело: блог Сергія Висоцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Медведчук армія президент
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