Міністр економіки попередив про «болісні заходи», якщо війна триватиме ще понад 3-4 місяці
Україна має дещо ненадійне грантове фінансування
Українців чекає різке підвищення податків, скорочення витрат і можлива хвиля націоналізації. І все це — наслідки затяжної війни в Україні, за умови якщо вона триватиме ще 3-4 місяці.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю для The Economist.
За його словами, Україна має дещо ненадійне грантове фінансування. Наприклад, у другому кварталі 2022 року наша держава отримала гранти приблизно на 4,5 доларів за дефіциту бюджету 15 млрд доларів.
«Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить ринкову вільну економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу», — сказав Марченко.
За даними Мінагрополітики, загарбники поставили ультиматум фермерам – вони дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо ті погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.