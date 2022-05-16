Міністр економіки попередив про «болісні заходи», якщо війна триватиме ще понад 3-4 місяці

Україна має дещо ненадійне грантове фінансування

Українців чекає різке підвищення податків, скорочення витрат і можлива хвиля націоналізації. І все це — наслідки затяжної війни в Україні, за умови якщо вона триватиме ще 3-4 місяці.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю для The Economist.

За його словами, Україна має дещо ненадійне грантове фінансування. Наприклад, у другому кварталі 2022 року наша держава отримала гранти приблизно на 4,5 доларів за дефіциту бюджету 15 млрд доларів.

«Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить ринкову вільну економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу», — сказав Марченко.

За даними Мінагрополітики, загарбники поставили ультиматум фермерам – вони дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо ті погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.